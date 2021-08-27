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Ekonomi TMSF araç satış ihalelerini sosyal medyada da duyuracak
Ekonomi

TMSF araç satış ihalelerini sosyal medyada da duyuracak

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), satışa çıkardığı araçların ihale duyurularını sosyal medya hesaplarından da yayınlamaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 13:29:00 -
TMSF araç satış ihalelerini sosyal medyada da duyuracak

Fon, düzenlediği ihalelere katılımı artırmak ve kamuya ait varlıkların daha yüksek bedellerle satışına imkân sağlayabilmek için duyuru kanallarının arasına sosyal medyayı da ekledi. TMSF’nin Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımla beş adet binek otomobilin satışı için 6 Eylül 2021 tarihinde düzenlenecek olan ihalenin duyurusu yapıldı. Bu adımla sosyal medya kullanıcıları araç satış ilanlarından anında haberdar olabilecek. Volkswagen, Nissan ve Renault marka araçlar için düzenlenecek olan ihalelere ilişkin ayrıntılara TMSF’nin internet sitesinden erişilebiliyor.

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