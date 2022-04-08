TL’yle yapılan ticaret 70 milyar liraya dayandı

TL’yle ticaret 2022’nin ilk üç ayında da büyüme kaydetti. Ocak ayında TL’yle ihracat 7 milyar 17 milyon lira, ithalat ise 12 milyar 503 milyon lira oldu. Şubat ayında TL’yle ihracat 8 milyar 588 milyon liraya, ithalat 13 milyar 514 milyon liraya vardı. Mart ayında ise TL’yle ihracat 9 milyar 303 milyon liraya, TL’yle ithalat 17 milyar 133 bin liraya dayandı. İlk çeyrekte TL’yle ihracat yüzde 71.8 artarak 24 milyar 908 milyon liraya çıktı. TL’yle ithalat 42 milyar 782 milyon lira, dış ticaret hacmi ise 67 milyar 691 milyon lira olarak hesaplandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her platformda “Bizim paramız çok önemli. İnşallah paramız, belirleyici olacak” diyor.