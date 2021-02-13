TL değer kazanıyor, diğer para birimlerinden olumlu ayrışıyor! Enflasyon kontrol altına alınacak

Buğra Kardan

Hükümetin ekonomi ve hukuk alanında reform yapmak için çalışmalara başlamasının, Merkez Bankası’nın da finansal istikrarı sağlamak için radikal önlemler almasının akabinde dövizde ibre aşağı döndü. TL, son 3 ayda dolara karşı yüzde 21 değerlendi.

Çek kronası da kıymetlendi

Teveccüh gören ve en çok prim yapan para birimi unvanını elde eden TL’yi yüzde 4.94’le Çek Kronası, yüzde 4.90’la Güney Afrika Randı takip etti. Kolombiya Pesosu yüzde 4.52, Rus Rublesi yüzde 4.18, Çin Yuanı ve Şili Pesosu yüzde 2.69, Meksika Pesosu yüzde 2.59, Polonya Zlotisi yüzde 2.08, Tayland Bahtı yüzde 1.87 değer kazandı.

İthalat ve ihracata dikkat

Yatırım analistleri, TL’nin kıymetlenmesinin hem şirket bilançolarını hem iş ortamını iyileştireceğini dile getiriyorlar. TL’nin son 6 ayın en volatil para birimi olduğuna da dikkat çeken analistler “Sert düşüşlerin ardından keskin yükselişler geliyor ki böyle bir ortamda ithalatta ve ihracatta fiyat tutturup para kazanmak hiç de kolay değil” diyorlar.

Kritik tespit

Ekonomistler de TL’nin güçlenmesinin ithal ürünlerin fiyatlarını geriye çekeceğini, üretici fiyatlarını indireceğini kaydediyorlar. İlaveten “700 milyar dolarlık bir milli gelir içinde ithalatın payı yüzde 31 olup 220 milyar dolara tekabül ediyor. İthal edilen ürünler ağırlıklı biçimde üretimde kullanılıyor. İşte onun için her platformda TL’nin kuvvetlenmesi ve kurun dengelenmesiyle enflasyonun kontrol altına alınabileceğini savunuyoruz” ifadelerini kullanıyorlar.

Para girişi hızlandı

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabri Burak Arzova ise Yeni Akit’e yaptığı açıklamada TL varlıklarına talebin önemli oranda arttığını vurguladı. Arzova, “TL’nin çıkışı çok süratli oldu. Bunun en önemli nedenlerinden biri ülkemize yabancı para girişinin hızlanmasıdır. Bu da swaplarla gelen bir imkândır” diye konuştu.

Fiyat ayarlamaları yapıldı

Arzova, TL’nin değer kazanmasının enflasyonu kısa vadede etkilemeyeceğine işaret ederek, “Çünkü her şey ölçülüp biçildi, fiyat ayarlamaları yapıldı” şeklinde konuştu. En az bir sene kurun stabil kalması halinde üretici ve tüketici fiyatlarının düşebileceğini aktaran Arzova, şunları söyledi: “Gelinen aşamada yatırımcılarca ekonomiye güven duyulmalı. Kurun bu seviyelerde kalacağına inanılmalı. Enflasyonun düşüşü için de sabırlı olunmalı. Hemen faiz indirimine gidilmesi beklenmemeli. Şu muhakkak ki bu dönemde yapılacak faiz indirimi ülkeyi tekrar enflasyon sorunuyla karşı karşıya bırakır. Zira faiz oranları yükseltilirse hem kur hem de enflasyon artar. Onun için acele etmemekte, olan bitenleri izlemekte yarar var.”