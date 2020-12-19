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Aktüel Tiyatro ve dizi oyuncuları Taşdöğen ve Özcan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Tiyatro ve dizi oyuncuları Taşdöğen ve Özcan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-19 17:40:32 -
Tiyatro ve dizi oyuncuları Taşdöğen ve Özcan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ANTALYA (AA) - Tiyatro ve dizi oyuncuları Selahattin Taşdöğen ve Şevki Özcan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Taşdöğen ve Özcan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Oyuncuların seçimi, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi", spor kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Deepwater solo tutkunlarının yeni adresi: Suluada", yaşam kategorisinde de Süleyman Elçin'in "Antalyalı örümcek adam" isimli fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafları seçmekte zorlandığını belirten Taşdöğen, AA fotomuhabirlerine emekleri nedeniyle teşekkür etti.

Özcan da yarışmada birbirinden değerli fotoğrafların yer aldığını kaydetti.

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