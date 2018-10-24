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Tırnaklardaki beyaz lekeler nasıl gider?

El ve ayak tırnaklarında görülen beyaz lekeler ne anlama gelir? Nedenleri nelerdir? Hastalıkla bir ilgisi var mı? Nasıl geçer? Bu soruların cevabı yazının devamında…

24 Ekim 2018 Çarşamba 22:38
Tırnaklardaki beyaz lekeler nasıl gider?

TIRNAKLARDAKİ BEYAZ LEKELERİN SEBEBİ NEDİR?

  • Tırnağa temas eden kozmetik ürünler, ( oje, aseton vb.) tırnakta bazı alerjik durumlara neden olabilir. Bunun sonucunda tırnakta beyaz lekeler meydana gelir.

  • Protein yetersizliği tırnakta oluşan beyazlıkların bir diğer nedenleri arasındadır. Eğer bu beyazlıklar yatay şeritler halinde tırnak yatağında ise protein eksikliği olabilir.

  • Vücudun ihtiyacı olan kalsiyumun yetersiz olduğu durumlarda, tırnaklarda beyaz lekeler oluşur. 

  • Herhangi bir durumdan dolayı tırnak köküne alınan darbeler, tırnakta beyaz lekeler oluşturur. Aynı zamanda manikürün sık yapılması beyaz leke nedenleri arasındadır. 

  • Tırnak mantarı, yeni oluşum aşamasındayken sarı ve beyaz lekeler halinde görülür.

  • Siroz ve hepatit gibi karaciğer hastalıkları da bu oluşumun nedenleri arasında sayılır. 

  • Kansızlık ve demir eksikliği de tırnaklarda beyaz leke yapar. 

  • Böbrek yetmezliği hastalığı tırnakta öncelikle kısa beyaz çizgilere, ilerlediği durumlarda tırnağın tamamının beyazlamasına neden olabilir.

  • Tırnağa renk veren keratin hormonun yetersiz olması durumunda tırnaklarda beyaz lekelenmeler başlayacaktır.

BEYAZ LEKELER NASIL GİDER?

  • İçeriğinde bol miktarda çinko minerali barındıran besinler tüketilmelidir. Kırmızı et, peynir, yumurta, brokoli, bezelye ve fındık çinko bakımından zengin besinlere örnek gösterilebilir.  Çinko, C vitamini ile beraber tüketilirse, çinko mineralinden yüksek oranda yararlanılmasını sağlar.

  • Tırnak bakım ürünleri sıklıkla kullanılıyor ise bu ürünlerin son kullanma tarihlerinin geçmediğinden ve sağlık açısından problem yaratmayacağından emin olunmalıdır. Ayrıca kullanılan ojeler tırnakları havasız bıraktığı için uzun süre tırnakta bekletilmemelidir.

  • Demir, sülfür ve kalsiyum içerikli besinlerin yeterince alınmasına dikkat edilmelidir.

  • Tırnak ve ellerin nemli tutulmasına dikkat edilmelidir. Özellikle E vitamini içerikli el kremleri kullanılması tercih edilebilir.

  • Tırnaklarda beyazlamanın olduğu fark edildiğinde, tırnakların uzaması beklenmelidir. Ciddi bir problem yaratmayan beyaz lekeler tırnakla birlikte uzayarak kaybolacaktır. Eğer tırnağın belli bir noktasında uzun süre kalan ve yok olmayan beyazlıklar varsa doktora danışılmalıdır. 

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 22:38
  1. tırnak bakımı
  2. tırnak sağlığı
  3. tırnaktaki beyaz lekenin sebebi

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