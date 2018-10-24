Tırnaklardaki beyaz lekeler nasıl gider?

TIRNAKLARDAKİ BEYAZ LEKELERİN SEBEBİ NEDİR?

Tırnağa temas eden kozmetik ürünler, ( oje, aseton vb.) tırnakta bazı alerjik durumlara neden olabilir. Bunun sonucunda tırnakta beyaz lekeler meydana gelir.

Protein yetersizliği tırnakta oluşan beyazlıkların bir diğer nedenleri arasındadır. Eğer bu beyazlıklar yatay şeritler halinde tırnak yatağında ise protein eksikliği olabilir.

Vücudun ihtiyacı olan kalsiyumun yetersiz olduğu durumlarda, tırnaklarda beyaz lekeler oluşur.

Herhangi bir durumdan dolayı tırnak köküne alınan darbeler, tırnakta beyaz lekeler oluşturur. Aynı zamanda manikürün sık yapılması beyaz leke nedenleri arasındadır.

Tırnak mantarı, yeni oluşum aşamasındayken sarı ve beyaz lekeler halinde görülür.

Siroz ve hepatit gibi karaciğer hastalıkları da bu oluşumun nedenleri arasında sayılır.

Kansızlık ve demir eksikliği de tırnaklarda beyaz leke yapar.

Böbrek yetmezliği hastalığı tırnakta öncelikle kısa beyaz çizgilere, ilerlediği durumlarda tırnağın tamamının beyazlamasına neden olabilir.