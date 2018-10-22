Tırnak yeme alışkanlığı nasıl bırakılır?

Bazı davranışlarımız çevremiz tarafından hiç iyi karşılanmıyor. Tırnak yeme alışkanlığı da bu davranışlardan biridir. Tırnak yemek hastalığı psikolojik bir hastalıktır ve buna tıpta "onikofaji" denir.

Kemirilen tırnakların görüntüsü kişiyi bile kendinden soğutur. Ellerini saklar, nereye koyacağını bilemez. Başkalarını irkiltir ve tiksindirir. Gelgelelim sorun sadece görüntü sıkıntısı değildir. Daha önemlisi bunun sindirim sistemi dahil, bünyede birçok hastalığı davet edecek olmasıdır.



Tırnak kemirme ile tırnak arasında bulunan akla hayale gelmeyecek bakterilerin ağız yoluyla bedene taşındığını söylemeye hacet yok.

Çocuk yaşlarda başlıyor

Hele halk arasında “şeytan tırnağı” diye adlandırılan dip tırnak ucunun koparılması ile karşılaşılacak enfeksiyon riskini de gözden ırak tutmamak gerekiyor.

Ancak bunları söylemesi kolay da, alışkanlığı olanları caydıracağı çok uzak ihtimal.

Tırnak kemirme derinde yatan; endişe, korku, paranoya gibi psikoloik bir rahatsızlıktan kaynaklandığı biliniyor. Bunların en hafifi “düşünme alışkanlığının refleksi” olarak tırnak kemirmedir.

Tırnak kemirme, çocukluk yıllarında başlar, çok ileri yaşlara kadar devam eder.

Mücadele mutlak “iradî güç” ister. Tırnak kemirenler, sigara tiryakilerinden, alkoliklerden beter alışkanlık sahibidirler.

Peki nasıl bırakılır?

Eczanelerde bulunan tırnak bakım ürünleri arasında tırnak yemeyi bırakacak kremler ve yağlar vardır. Bu ürünler sadece tırnak yeme alışkanlığını engellemek için değil, ayrıca baş parmak emmeyi bırakmak için de kullanılıyor. Ürünlerin içerisinde olan kırmızı biber ürünün acı olmasını sağlıyor.



Tırnak yemek alışkanlığınızı size unutturacak ve sürekli oyalanacak bir şeyler bulun. Örnek vermek gerekirse; bu amaçla kullanacağınız bir stres topu işe yarayacaktır. Tırnaklarınızı her yemek istediğinizde bu stres topunu elinize alıp sıkmaya başlayın.

Bir meşgaleniz olsun

Ya da dikiş nakış, resim yapma, örgü örme gibi el işleri de sizi meşgul edecektir. Tırnaklarınızı neden hangi sebeplerden dolayı yediğinizi araştırın. Genellikle stres, sıkıntı, korku ya da endişe bu alışkanlığın oluşmasına sebep olabilir, demiştik. Sıkıntıdan, endişeden, korku ve gerginlikten uzak yaşamaya çalışın. Eğer ne zaman ve hangi şartlarda tırnak yemeye başladığınızı belirlerseniz, bu alışkanlığı bırakmanın yolları da bulabilirsiniz. Her zaman strese karşı savaşmalısınız, kendinize başka uğraş bulabilirsiniz. Kısa bir yürüyüşe çıkın ya da hiç değilse 1 bardak su almak için yerinizden kalkın. Duygularınızı kendinize yakın gördüğünüz bir kişiyle paylaşmak da olumlu etki yapacaktır.



Ama illâ güçlü irade

Fakat bütün bunlar tek kelimeyi gerektirir: İrade! Güçlü iradeye sahip olana tavsiyede bulunmak gereksizdir. Zayıfsanız, ne söylesek boş.. Zayıf iradeli insanlar sadece tırnak yeme bahsinde değil hemen her alanda hem kendileri hem de aileleri ve toplum için yanlışlar yapabiliyor.