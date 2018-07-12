Tırnak etleriniz vitamin eksikliği yüzünden soyuluyor olabilir

Tırnak eti soyulması basit bir durum gibi görülür fakat bazı hastalıkların da habercisi olabilir. Bu durumlardan biri de vitamin eksikliğidir.

Vitamin eksikliği dönemseldir ve beslenmeye bağlı olarak görülür. Genel olarak gıda takviyeleriyle vitamin eksikliği düzelir fakat beslenme bozukluğu olan kişilerde vitamin eksikliği kronik bir hal alır.

Kronik hal alan vitamin eksikliği vücutta birçok fonksiyonun çalışmasını durdurur ve kişi kendini hasta hisseder, vücudunda yaralar görülür. Ayrıca tırnak etlerinde kopmalar, ani kanamalar da görülebilir.