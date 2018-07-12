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Tırnak etleriniz vitamin eksikliği yüzünden soyuluyor olabilir

Çoğu insanın başına zaman zaman gelen tırnak eti soyulmasının nedenlerini sizler için araştırdık...

12 Temmuz 2018 Perşembe 18:34
Tırnak etleriniz vitamin eksikliği yüzünden soyuluyor olabilir

Tırnak eti soyulması basit bir durum gibi görülür fakat bazı hastalıkların da habercisi olabilir. Bu durumlardan biri de vitamin eksikliğidir.

Vitamin eksikliği dönemseldir ve beslenmeye bağlı olarak görülür. Genel olarak gıda takviyeleriyle vitamin eksikliği düzelir fakat beslenme bozukluğu olan kişilerde vitamin eksikliği kronik bir hal alır.

Kronik hal alan vitamin eksikliği vücutta birçok fonksiyonun çalışmasını durdurur ve kişi kendini hasta hisseder, vücudunda yaralar görülür. Ayrıca tırnak etlerinde kopmalar, ani kanamalar da görülebilir.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 18:34
  1. tırnak eti soyulması
  2. tırnak eti kopması

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