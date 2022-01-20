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Kadın - Aile Tırmıt kavurması tarifi, nasıl yapılır? Tirmit (Mantar) kavurma
Kadın - Aile

Tırmıt kavurması tarifi, nasıl yapılır? Tirmit (Mantar) kavurma

Ordu, Giresun gibi birçok şehirde sık yapılan tırmıt kavurması aslında mantar kavurmasıdır.

Yeniakit Publisher
2022-01-20 15:07:00 - 2022-01-20 15:17:27
Tırmıt kavurması tarifi, nasıl yapılır? Tirmit (Mantar) kavurma

Tırmıt kavurması tarifi

Malzemeler

  • 1 kg fındık tirmiti
  • 2 baş kuru soğan
  • Sıvı yağ
  • Tuz

Tırmıt kavurması tarifi nasıl yapılır?

Tırmıt kavurması tarifi için önce mantarlar ayıklanıp iyice yıkanır süzgeçte suyunun süzülmesi beklenir. Ayrı bir tencerede ince ince doğranmış soğan sıvı yağ ile penbeleşinceye kadar kavrulur. Suyu süzülen mantarlara tuz ilave edilerek iyice karıştırılır ve elle suyu sıkılır. Kavrulan soğanın üzerine ilave edilir. Tencerenin ağzı kapatılarak mantarlar yumuşayıncaya ve suyunu tamamen çekinceye kadar pişirilir.Servis tabağına alınarak servis yapılır.

Tirmit (Kirmit) mantarı nedir?

Tirmit mantarı Karadeniz bölgesinin yüksek rakımlı ve yağışlı bölgelerinde ve ormanlarda, özellikle Giresun ve Ordu illerimizde bahçelerde kendiliğinden yetişen bir mantar türüdür.

Tirmit mantarı çeşitleri

Genellikle tavuk tirmit ve sütlü tirmit mantarı olmak üzere bilinen iki türü var. İki mantar çeşidinde de tat ve görüntü birbirinden oldukça farklı. Tavuk tirmiti dediğimiz tür oldukça sarı ve daha kuru bir yapıya sahip. Sütlü tirmit mantarı ise daha etli ve içi sütlü. Sarı tavuk tirmiti daha yumuşak ve tatlı olup zamanla ağızda buruk bir lezzet bırakırken, sütlü tirmit ise bademi andıran daha sert bir tada sahip. Aynı zamanda deniz mahsullerini andıran bir kokusu var.

 

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