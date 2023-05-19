  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İpe sapa gelmez "Erdoğan" iddiası! Bu kez çok fena gaza geldi

CHP'li Başkan depremzedelere resmen kin kustu! 'Beter olun, aç ölün, pisliğinizde boğulun...'

O gelişme, Nedim Şener’i çılgına çevirdi! "Akıl alır gibi değil" deyip duyurdu

Mehmet Metiner’den flaş çıkış! Böyle duyurdu

Sinan Oğan’la ilgili bomba iddia! İkinci turda...

Ekrem İmamoğlu ile ilgili şok iddia! Gündeme bomba gibi düştü

İmamoğlu kendini cumhurbaşkanı yardımcısı ilan etti!

Abdulkadir Selvi, “Belli oldu” deyip duyurdu: Bu ne yaman çelişki böyle

Ahmet Hakan’dan bomba ikinci tur çıkışı! Cahil cühela! Ciddiye almayın, ruh sağlığınızı koruyun

Yunanistan’dan girdiler 8 milyon seçmenden çıktılar! Sözcü ve Ortaylı ortak yapımı 19 Mayıs istismarı
Aktüel Tırın altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti
Aktüel

Tırın altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-05-19 20:24:00 -
Tırın altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Bursa’da alışveriş yapmak için gittiği pazardan dönen 74 yaşındaki kadın, ara sokakta geri manevra yapan tırın altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza saat 18.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi Şehit Er Bahattin Gündüzlü Sokakta meydana geldi. Alışveriş yapmak için evden ayrılan Ferhunde Küçükaydın'a, semt pazarından dönerken, geri gelen M.D. idaresindeki 06 DKM 102 plakalı tır çarptı. Çevredekilerin durumu fark etmesiyle sürücü dururken, vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Küçükaydın'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. 74 yaşındaki Küçükaydın'ın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Sürücü M.D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23