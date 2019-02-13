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TIR ile hırsızlığa gelen 5 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar OSB'de, TIR'la geldikleri bir iş yerini soyan 5 şüpheli, yapılan operasyonla Çobanlar ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı

13 Şubat 2019 Çarşamba 18:31
TIR ile hırsızlığa gelen 5 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da TIR'la geldikleri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) iş yerini, bekçisini etkisiz hale getirip, soymaya kalkışan 5 şüpheli yakalandı.

Olay, geçen pazartesi günü saat 01.30 sıralarında Afyonkarahisar OSB'de meydana geldi. Et ve et ürünleri üretimi yapan şirkete 03 AAG 886 plakalı TIR ile gelen şüpheliler, adı öğrenilemeyen bekçiyi ağzını ve ellerini bağlayıp etkisiz hale getirerek, cep telefonunu aldı. İş yerindeki malzemeleri ve bir miktar parayı almak isteyen şüpheliler, bekçinin kaçtığını görünce paniğe kapılarak ürünleri almadan bölgeden ayrıldı. Bekçinin başka bir telefonla polisi arayarak durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polisler çalışma başlattı.

Sağlık kontrolünden geçirildiler

Yapılan çalışmalarda, aracın sahibi olduğu belirlenen İ.Y. gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren polis, olaya karışanların H.A., E.Ç., H.A. ve A.D. olduğunu tespit etti. 4 şüpheli de yapılan operasyonla Çobanlar ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından A.D. serbest bırakılırken, diğer şüpheliler Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler ardından 'nitelikli yağma' ve 'kasten yaralama' suçlarından adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 18:31
  1. Afyonkarahisar
  2. hırsızlık operasyonu
  3. hırsızlar yakalandı

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