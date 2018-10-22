Timüs bir ceviz kadar irileşiyor

Ama bazı insanlarda ileri yaşlarda bile hâlâ ceviz büyüklüğünü koruması, bilimin henüz çözemediği alanlardan biri.



İman tahtası tabir ettiğimiz göğüs kafesimizin ana kemiğinin hemen arkasında, onun korumasına sığınmış, esrarı yeni yeni çözülen en hayati organlarımızdan biri, bir “bez” var.. Çocuksu safiyet ve masumiyet günlerimizde kocaman olan bu bez, yıllar geçtikçe biz büyürken o küçülüyor; korkularımız, endişelerimiz artıyor ve bu “huzur bezi”miz adeta iman tahtasının arkasına büzüşerek korunuyor. Adeta dertli günlerimizde göğsümüze vura vura onu yardıma çağırmamızı bekliyor. Evet evet aynen öyle, deyim yerindeyse dövülürcesine sarsılarak yardımımıza koşmayı bekliyor. Ve hemen harekete geçerek güçlü bir şekilde bize, biz farkında olmadan hayatiyet, mutluluk ve güçlü bir bağışıklık sistemi sağlıyor...

Tıp dilinde huzurumuzun, mutluluğumuzun bu merkezine “Timüs Bezi” deniliyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİMİZİ YÖNETİYOR

Timus bezi, göğüs boşluğunda ve soluk borusunun önünde iman tahtasının hemen gerisinde bulunuyor. Bu bez bizim bağışıklık sistemimizin merkezi. Yani bütün bağışıklık sistemi buradan yönetilir. Timüs bezi ne kadar çok titreşirse kişi o kadar sağlıklı ve bağışıklık sistemi sağlam oluyor.

Anadolu'da ağıt yakan kadınların göğüslerine vurmalarını hatırlayın.. Bu tarz alışkanlıklar bize atalarımızdan, dedelerimizden kalma bir davranış biçimi olarak günümüze kadar gelmiştir.

Vur vur inlesin dert keder gerilesin!

Buna bugün hekimler “Timüs Vuruşu” tabir ediyorlar.



Timüs Vuruşu ayrıca huzur mutluluk noktalaması olarak biliniyor. Kötü enerjiyi etkisiz hale getirip, insanı sakinleştiriyor. Yani enerjimizi düzeltip, iyileşme sürecimize, hayata bağlılığa destek olarak bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Zaten hekimler onun için şu tesbitte bulunuyor: “Onun görevi, yaşama enerjimizi yüksek frekansta titreştirmektir. Timüs bezi denge içinde olduğunda enerjimiz ve dayanma, tahammül edebilme, sabredebilme gücümüz artabilmektedir.

Dr. John Diamond, timüs bezinin bedenin enerji akışını kontrol ettiğini ve düzene soktuğunu söylüyor. Konunun uzmanı olarak kitabını da kaleme alan doktor, “Haliyle, enerji akışında bir dengesizlik olduğunda, Timüs Vuruşu bunu düzeltmeye yardımcı olabilir. Timüs bezi, akıl ve beden arasında bağlantıdır, bu da hissî ve fizikî bir dengesizlik anında, timüsün daralmasına sebep olabilir ve hayati yaşama enerjisini tüketebilir.

İster vur, İster okşa

Kişi göğsüne vururken timüs bezini titreştirir. Bu sayede üzüntü kaynaklı bağışıklıkta meydana gelen direnç azalmasının önüne geçmeye çalışır. Bu bez ne kadar sıklıkla titreştirilirse kişi o kadar genç ve sağlıklı yaşar ayrıca geç yaşlanır” diyor. Vurmanız şart değil. Üzerine hafifçe vurma veya kaşımaya da cevap veriyor.

Siz de parmaklarınızla göğsünüzün ortasına yapacağınız küçük vuruşlarla timüs bezini titreştirebilirsiniz.

Gülmekten etkileniyor

Gülmek de bu bezi hafif de olsa titreştirmekte.

Çünkü gülmek de göğüs kafesini oynattığı için bu bezi harekete geçiriyor. Hani yıllar geçer de aradan bir arkadaşımıza rastlarız neşeli halleriyle tanıdığımız bu insanı görünce "hiç değişmemişsin, ne gamsızsın.." deriz ya, işte timüs bezinin gücü. Sonuç olarak gülmek bağışıklık sistemini güçlendirp ve sizi diri tutuyor.

Kansere meydan okuyan bİr bez bu..

Avustralyalı Nobel ödüllü kanser araştırmacısı Sir MacFarlane Burnet timüs bezinin aktif hale getirilmesiyle insan bedeninin kendisini kanserden koruyabilme yeteneğine sahip olacağını savunuyordu. Yıllarca süren çalışmalarından sonra elde ettiği sonuçlar çok şaşırtıcıydı.

Çocuklarda iri olan timüs, ergenlik döneminde bir ceviz kadar irileşiyor. Ama yaş ilerledikçe bir bezelye tanesi kadar küçülüyor, yaşlılıkta ise tamamen köreliyor. Ama bazı insanlarda ileri yaşlarda bile hâlâ ceviz büyüklüğünü koruması, bilimin henüz çözemediği alanlardan biri.

Savunma hücreleri üretiyor

Timüsün sağlığımız üzerindeki önemli yararlarından biri de “T hücreleri”ni üretiyor olması. Bu lenfositler bedene zarar verebilecek zararlı hücreleri yok ediyor. Bu küçük T hücreleri son derecede önemli. Bağışıklık sistemimizi çökerten hastalıkların ölümcül olması, T hücrelerinin bu hastalık virüslerinin haberleşme hatlarını öncelikle kesmelerinden kaynaklanıyor.