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Timsah’a Başkan Aktaş morali

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Spor Toto Süper Lig’in 22.

13 Şubat 2019 Çarşamba 17:01
Timsah’a Başkan Aktaş morali

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında sahasında Çaykur Rizespor’u ağırlayacak olan Bursasporlu futbolcuları Özlüce Tesisleri’nde ziyaret etti. Oyunculara baklava ikam eden Başkan Aktaş, “Kalbimiz sizinle. Bu hafta ekstra yüreğinizi ortaya koyun ve değişim dönüşüm artık başlasın” dedi.


Spor Toto Süper Lig’de 12 beraberlik, 4 galibiyet ve 5 mağlûbiyetle 13’üncü sırada yer alan Bursaspor, Çaykur Rizespor maçı öncesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı, tesislerde ağırladı. Takıma moral vermek için Özlüce Tesisleri’ni ziyaret eden Başkan Aktaş, futbolculara baklava ikram edip, binlerce taraftarın hafta sonu için galibiyet beklediğini hatırlattı. Ziyarette, Kulüp Başkanı Ali Ay, teknik heyet ve futbolcular hazır bulundu.0


Futbolcularla sohbet eden Başkan Aktaş, çıkış grafiği yakalamak için bu hafta sonunun iyi bir fırsat olduğunu belirterek, “Bir maçla her şey değişmez ama bu hafta bir değişim, dönüşüm başlatmak için güzel bir bahane. Çünkü rakip bizden daha alt sırada. İnşallah yenerek daha da rahatlayalım, önümüzdeki haftalara güvenle bakalım. Ben hepinize yürekten inanıyorum. Samimî söylüyorum biz iyi bir takımız. Aslında çok az yenilerek iyi takım olduğumuzu da gösterdik. Beraberliklerin bir kısmı galibiyet olsaydı puansal olarak farklı olurdu. Var sistemiyle alakalı sıkıntılar yaşadık. Ama mâzeret yok, bu hafta tribünler de heyecanlı olacak. Başkanı, yönetimi, teknik heyeti, belediye başkanı, valimiz, en önemlisi bu takıma gönül veren binlerce insan bunu arzu ediyor. Zaten yürekten oynuyorsunuz, ama bu hafta ekstra yüreğinizi ortaya koyun. Ben de heyecanla cumartesiyi bekliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 17:01
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