TİKA’dan Lübnan’da bin aileye Ramazan yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Lübnan’ın Trablusşam şehrinde yaşayan ihtiyaç sahibi bin aileye gıda paketi yardımı ulaştırıldı.

TİKA tarafından, Lübnan’ın Trablusşam şehrinde yaşayan ihtiyaç sahibi bin aileye Ramazan ayı vesilesiyle hazırlanan gıda paketleri hazırlanarak Trablusşam Belediyesine teslim edildi.

Teslim töreninde konuşan Trablusşam Belediye Başkanı Riad Yamaq, bu zorlu şartlarda verilen destekten ötürü Türkiye Cumhuriyeti ve Türk halkına teşekkürlerini sunarak, işbirliğinin devamını dilediğini ifade etti.

TİKA Beyrut Koordinatörü Orhan Aydın da paylaşmanın ve dayanışmanın zirveye ulaştığı Ramazan ayında ihtiyaç sahibi bin aileye iletilmek üzere hazırlanan ve temel gıda maddelerinden oluşan yaklaşık 15 ton malzemenin Trablusşam Belediyesine teslimatını gerçekleştirdiklerini ve ilerleyen günlerde gıda yardımlarını diğer bölgelerde devam ettirmeyi planladıklarını belirtti.

Lübnan’da geçtiğimiz günlerde de Bekaa bölgesinde ve Beyrut’ta yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik olarak bin 300 gıda paketi yardımı yapılmıştı.