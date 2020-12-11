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Aktüel TİKA'dan Kazakistan'da emniyet mensuplarına meslek içi eğitim desteği
Aktüel

TİKA'dan Kazakistan'da emniyet mensuplarına meslek içi eğitim desteği

Yeniakit Publisher
2020-12-11 15:37:26 -
TİKA'dan Kazakistan'da emniyet mensuplarına meslek içi eğitim desteği

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğinde, Kazakistan emniyet mensuplarına çevrim içi "Örgütlü Suç Soruşturmaları ve Soruşturma Teknikleri Eğitimi" verdi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, 7-10 Aralık'ta, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı, TADOC Şube Müdürlüğü personeli tarafından verilen çevrim içi eğitime, Kazakistan emniyetine mensup 11 kursiyerin katıldığı bildirildi.

Açıklamada, verilen eğitim kapsamında, suç örgütlerinin hukuki yapısı, örgütlü suç soruşturma sistematiği, soruşturma yöntem ve stratejileri, soruşturma dosyası ve bilgi notunun hazırlanması, operasyonel çalışmalarda sonuç raporunun ve tahkikat evrakının hazırlanması, operasyon planlama ve yönetme, silah, mühimmat ve tehlikeli madde kaçakçılığı, suç örgütünün tanımlanması kriterleri ve karakteristik özellikleri, suç örgütlerinin faaliyet alanları gibi birçok konuda karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulduğu belirtildi.

2009'dan bu yana Kazakistan'da düzenlenen eğitim faaliyetleri çerçevesinde 37 kurs düzenleyen TİKA, 627 kursiyere eğitim verdi.





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