TİKA'dan Güney Sudan'a gıda yardımı

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazanda, Güney Sudan'ın başkenti Cuba’da 1000 aileye 28 ton gıda yardımında bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Güney Sudan'da yoksullukla mücadeleye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının eklenmesi ülkedeki durumu daha da zorlaştırdı.

Başkanlık, Afrika kıtasının en genç ülkesi Güney Sudan’ın başkenti Cuba'da 1000 aileye 28 ton gıda yardımında bulundu.

İhtiyaç sahipleri, Türkiye’nin ramazanda yaptığı yardımlar için devamlı dua ettiklerini, bu yardımların kendileri için önemli olduğunu ifade etti.