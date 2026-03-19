TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel'den Ramazan Bayramı mesajı

Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) Genel Başkanı Okan Geçgel, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda hem bayramın manevi iklimine hem de basın sektörünün içinde bulunduğu şartlara dikkat çekti.

Ramazan ayının ardından idrak edilen bayramların, toplumsal birlik ve beraberliğin en güçlü şekilde hissedildiği özel zamanlar olduğunu vurgulayan Geçgel, “Bayramlar; sadece takvim yapraklarında yer alan günler değil, aynı zamanda millet olma şuurunun, kardeşliğin ve ortak vicdanın yeniden dirildiği müstesna anlardır. Bu mübarek günler, kırgınlıkların sona erdiği, umutların tazelendiği ve gönüllerin birleştiği kıymetli fırsatlardır” ifadelerini kullandı.

“Basın, Bayramda da Görev Başında”

Basın mensuplarının her koşulda görevini sürdürdüğüne dikkat çeken Geçgel, özellikle dijital medya alanında çalışan gazetecilerin büyük bir özveriyle kamuoyunu bilgilendirmeye devam ettiğini belirtti.

“Toplumun doğru ve tarafsız bilgiye ulaşması için gece gündüz demeden çalışan basın emekçilerimiz, bayram günlerinde dahi görevlerinin başındadır. Bu fedakârlık, sadece bir meslek değil; aynı zamanda bir sorumluluk ve vicdan meselesidir” dedi.

“Basın Üzerindeki Baskılar Gölge Düşürmemeli”

Açıklamasında basın özgürlüğüne yönelik sorunlara da değinen Geçgel, bayramların birlik ve dayanışma ruhuna rağmen medya sektörünün ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğuna işaret etti.

“Bugün ne yazık ki basın kuruluşları ekonomik darboğazlarla, yerel medya ise yok sayılma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Tasarruf adı altında uygulanan politikaların en ağır yükü yine basının omuzlarına yüklenmektedir. Oysa güçlü bir demokrasi, ancak özgür ve bağımsız bir basınla mümkündür” ifadelerini kullandı.

“Kalemimiz Kardeşlikten Yana Olacak”

TİGAD olarak basın mensuplarının haklarını savunmaya devam edeceklerini belirten Geçgel, mesajını şu sözlerle sürdürdü:

“Bizler kalemimizi sadece haber yazmak için değil; aynı zamanda toplumsal barışın, kardeşliğin ve adaletin sesi olmak için kullanıyoruz. Bayramın bizlere hatırlattığı en önemli değer; paylaşmak, dayanışmak ve birlikte güçlü olmaktır.”

Tüm Kesimlere Bayram Tebriği

Geçgel, mesajının sonunda başta basın mensupları olmak üzere tüm vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutlayarak şu ifadelere yer verdi:

“Mesai mefhumu gözetmeden görev yapan tüm basın çalışanlarımızın, fikirleriyle topluma yön veren yazarlarımızın, medya sektörünün emektarlarının ve aziz milletimizin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bu mübarek bayramın ülkemize, İslam âlemine ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum.”