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Ekonomi Ticari ahlâk sorununun önüne geçilmeli
Ekonomi

Ticari ahlâk sorununun önüne geçilmeli

Temel tüketim ürünlerinde yapılan KDV indirimini görmezden gelen marketler tepki topluyor. Esnaf, ürünleri pahalıdan satarak kârlarına kâr katan bu marketlere okkalı bir tokat atılması gerektiğini ifade ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-08 12:35:00 -
Ticari ahlâk sorununun önüne geçilmeli

Buğra Kardan

Hükümetin attığı adımlara kayıtsız kalan, KDV indirimine aldırış etmeyerek temel tüketim ürünlerinin fiyatlarını şişirmeye devam eden marketler öfke yağıyor. Esnaf örgütlerinin yetkilileri, marketlerce yanlış tavır takınıldığını belirterek, “Tüketiciyi aldatan aldatana. Hile yapan yapana. Fiyatları arttıran arttırana. Ne oldu bizim Ahilik geleneğimize” diye dert yanıyor.

Ahilik geleneği korunmalı

Esnaf ve Sanatkârlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus da Yeni Akit’e yaptığı açıklamada Ahilik geleneğinin unutulmaya başladığını dile getirdi. Çelikus, bu geleneğin hatırlatılması ve korunması gerektiğini vurguladı. Dev marketlerce ticari ahlâka mugayir adımlar atıldığına dikkat çeken Çelikus, “Bunlara yaptırım uygulanmalı, ahlâk da aşılanmalıdır” dedi. Marketlerce ürün fiyatlarının devamlı arttırıldığına işaret eden Çelikus, “Hükümet tarafından alınan önlemler, uygulanan KDV indirimleri de görmezden gelinmektedir. Bu durumun önüne geçilmelidir. Denetim ve yaptırımla bir yere kadar gidilebilir. Önemli olan ise Ahilik geleneğini ve ticari ahlâkı ihya etmektir” ifadelerini kullandı.

Köpek balığına dikkat

Çelikus, şunları kaydetti: “Eskiden esnaf fiyatları dengeliyordu. Bakkal, manav tüketiciyi koruyordu. Ne var ki mahallelerin yok olmalarıyla esnaf adedi 5 milyondan 2 milyona geriledi. Bu gerileme olmasa dev marketler, perakende grupları kafalarına göre ürün fiyatlarını arttıramazlardı. Şu anda yapılması gereken bellidir. Evvela Perakende Kanunu devreye alınmalıdır. Şu hakikat ki marketler, hem esnafı hem toptancıyı ve tedarikçiyi hem de üreticiyi tehdit etmektedir. Belli başlı marketlerin aralarında anlaşıp üretici ve tüketiciyi sıkıntıya sokmaları engellenmelidir. Perakende Kanunu derhal parlamentodan geçmeli, yürürlüğe girmelidir. Esnafa da yardımcı olunmalıdır. Esnafın sayısı arttırılmalıdır. Ülkemiz ve toplumumuz vicdansız bir yapıyla karşı karşıyadır. Köpek balığı ile hamsi mücadele etmektedir. Burada bir müdahalede bulunulmalıdır ya hamsi sayısı arttırılmalı ya da köpek balığı için kafes yapılmalıdır. Başka yolu yok.”

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