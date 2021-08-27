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Ekonomi Ticarethaneler, 7 milyar lira tasarruf sağlayabilir
Ekonomi

Ticarethaneler, 7 milyar lira tasarruf sağlayabilir

7 milyon ticarethanenin enerji verimliliğine yönelik alınacak önlemlerle tüketimini en az yüzde 10 azaltabileceği hesaplanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 13:24:00 -
Ticarethaneler, 7 milyar lira tasarruf sağlayabilir

Uzmanlar, “Ticarethane abone grubunda yıllık 60 teravatsaat elektrik tüketimi gerçekleşiyor. Bunun yüzde 10’u dahi tasarruf edilse 7 milyar liranın üzerinde bir tutardan bahsediyoruz” diyorlar. Ayrıca “Büyük ölçekli ticarethanelerde çıplak gözle görünmeyen alanlardaki enerji trafiğini görmek oldukça zor. Bunun için en sağlıklısı altyapı ve yazılım desteği almak. Bu şekilde her bir tüketim noktası kontrol altına alınarak yönetilebilir. Ortaya çıkan sorunlar zamanında tespit edilir. Hızla müdahale edilerek gereksiz kayıpların önüne geçilebilir” ifadelerini kullanıyorlar.

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