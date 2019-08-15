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Ticaret savaşında Çin sessizliğini devam ettiriyor

ABD Ticaret Bakanı Ross, ABD’nin Çin’den ithalatın bir bölümüne 1 Eylül’de uygulamayı planladığı yüzde 10 gümrük tarifesini Aralık ayı ortasına ertelemesine Çin’in henüz bir karşılık vermediğine dikkat çekti.

15 Ağustos 2019 Perşembe 09:33
Ticaret savaşında Çin sessizliğini devam ettiriyor

CNBC televizyonunun sorularını yanıtlayan ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin geldiği nokta konusunda bir değerlendirmede bulunmak için "çok erken" olduğunu da vurguladı.

ABD Ticaret Bakanı ayrıca, ABD ile Çin arasında telefon görüşmeleri yapılmaya devam edildiğini, ancak yüz yüze ticaret müzakerelerinin yeni turu için henüz bir tarih belirlenmediğini de ifade etti.

Söyleşide, ABD ile Çin arasında yapılması planlanan yüz yüze görüşmeler konusuna da değinen Ross, bu konuda henüz bir tarih belirlenmediğinin altını çizdi.

Ross, Çin mallarına uygulanacak tarifelerin ABD’li tüketicilerini desteklemek için yapıldığını, Çin’den bir "karşılık bekleme taktiği" olmadığını vurguladı.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 09:33
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