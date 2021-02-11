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Ekonomi Ticaret Bakanlığı 115 sürekli işçi alacak
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı 115 sürekli işçi alacak

Ticaret Bakanlığı, Döner Sermaye Teşkilatı birimlerinin sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere 115 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 15:39:00 -
Ticaret Bakanlığı 115 sürekli işçi alacak

Bakanlığın Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, sözlü sınavla alınacak işçilerden 70’i koruma ve güvenlik hizmetlerinde görevlendirilecek, 45’i beden işçisi olarak çalışacak. Başvurular, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) “esube.iskur.gov. tr” adresi üzerinden 15-19 Şubat’ta elektronik olarak yapılacak. Şahsen, posta ya da e-posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek. Konuya ilişkin detaylı bilgiler, 15 Şubat’ta İŞKUR’un internet sitesindeki ilanla duyurulacak.

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