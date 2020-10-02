Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan eylül ayı ihracat rakamlarını açıkladı: (2)

İSTANBUL (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Eximbank'ın Ocak-Ağustos döneminde geçen seneye göre destekleri yüzde 7 oranında artarak 30,4 milyar dolara ulaştı ve geçen yılın aynı dönemine göre kullandırdığı kredi oranı da yüzde 13 artarak 20 milyar dolar oldu." dedi.

Bakan Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda eylül ayı ihracat rakamlarını açıkladı.



Pekcan, Eylül ayı dış ticaret verileri değerlendirme toplantısındaki konuşmasında, pandemi sürecinde sadece sağlık alanında değil ekonomik alanda da dünya genelinde büyük şokların yaşandığını, bunun da küresel yapıdaki dengelenmeleri etkilediğini söyledi.

Yaşanan dönüşüm içinde Türkiye'nin yoluna ihracatla devam ettiğini, sağlam bir gelecek vizyonu ile hareket ettiğini, küresel ekonomi içindeki payını her geçen gün artırdığını dile getiren Pekcan, şunları kaydetti:

"Ağırlığını bölgesinde her geçen gün biraz daha hissettiren Türkiye için ihracat en değerli, en önemli, en kritik enstrümanlardan birisi. Ülkemiz ekonomisinin yüksek büyümeye dayalı, yenilikçi ve yerli üretim perspektifine paralel olarak, teknoloji, tasarım ve katma değer odaklı artırmak için çalışmalarımızı iş dünyamızla beraber artırarak devam ediyoruz.

Geçen sene, pandemi etkileri henüz görülmeden önce, dünyadaki korumacılık önlemlerinin artış göstermesi ile birlikte dünya ekonomisi ciddi daralma gösterdi. Bu dönemde dahi Türkiye, yüzde 2,1 ihracat artışıyla dünyada ihracatını en çok artıran 50 ülke arasında 6'ncı sırada yerini aldı."

Dünya Ticaret Örgütü'nün dış ticaret verilerini kayıt altına almaya başladığı 1948 yılından itibaren Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı paya işaret eden Pekcan, Türkiye'nin dünyada korumacılık önlemlerinin arttığı bir dönemde 2019'u, dünya mal ve hizmet ticaretindeki rolünü güçlendirerek kapattığını anımsattı.

Bakan Pekcan, "2020'de de, pandemi sürecinde de bu başarımızı devam ettirmeyi öngörüyoruz. Küresel ekonomideki tarihi küçülmeye, Avrupa Birliği gibi en önemli ihraç pazarlarımızdaki çok ciddi talep daralmalarına rağmen, ekonomideki direncimizi göstermekte ve ihracatta çok güçlü performanslar kaydetmekteyiz." ifadelerini kullandı.





- "Yeni ekonomi programımızın icrasında ihracata ve ihracatçılara çok önemli rol ve sorumluluk düşüyor"





Geçen günlerde açıklanan Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) atıfta bulunan Pekcan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"YEP'te de vurgulandığı üzere, yeni dengelenme, yeni normal ve yeni ekonomi temaları ile yolumuza etkinlikle, iş dünyamızla birlikte planlı ve kararlı biçimde devam edeceğiz. Küresel ekonomi teması içinde dijital dönüşüm, e-hizmetler ve e-ticaret gibi faktörler ön plana çıkmakta.

Yeni ekonomi temamız ise yenilikçi, yüksek katma değerli ve ihracata dayalı bir büyüme ve kalkınma vizyonu ortaya koymakta. Yeni ekonomi programımızın icrasında ihracata ve ihracatçılara çok önemli rol ve sorumluluk düşüyor. Biz de tüm desteklerimizle, ihracatçımızın, iş dünyamızın yanında olmaya devam edeceğiz."





- "Eximbank, kritik destek mekanizmalarından biri olma özelliğini artırarak devam ettirecek"





Bakanlık bünyesinde ihracatçılara ve iş dünyasına verilen destekler hakkında bilgi veren Pekcan, desteklerin talep ve ihtiyaçlara göre şekillendirildiğini anlattı.

Pekcan, Ar-Ge, tasarım ve markalaşmaya yönelik destekler dahil olmak üzere, farklı destek türleriyle ihracatçının yanında olduklarını bildirerek, şu bilgileri verdi:

"Özellikle mevcut pandemi koşullarında, gelişmiş ülkelerdeki pek çok firmanın finansman arayışı içinde olduğu bir dönemde, hem Bakanlığımızın hem de Eximbank'ın yurtdışı şirket satın alımı ve marka satın almaya yönelik desteklerinin kullanılması çok daha anlamlı hale geldi.

Eximbank'ın destek tutarlarımıza baktığımızda, Eximbank önümüzdeki dönemde de ihracatçılarımız için kritik destek mekanizmalarından biri olma özelliğini artırarak devam ettirecek. Eximbank'ın Ocak-Ağustos döneminde geçen seneye göre destekleri yüzde 7 oranında artırarak 30,4 milyar dolara ulaştı ve geçen yılın aynı dönemine göre kullandırdığı kredi oranı da yüzde 13 artarak 20 milyar dolar oldu."

Bakan Pekcan, pandemi döneminde alınan devlet destekli özel tedbirler kapsamında 5 bin 57 krediye tekabül eden 4,1 milyar dolarlık kredinin vade uzatımının sağlandığını bildirdi.

Ticaret Bakanı Pekcan, orta ve uzun vadeli kredilerin payının, Eximbank'ın toplam krediler içindeki payında ilk defa yüzde 30'lar seviyesine ulaştığını aktardı.





- "Gümrük ve dış ticaret hizmetlerimizin neredeyse tamamında dijitalleşme sağladık"





Pandemi sürecinin başından itibaren, temassız ticaret mekanizmasını devreye aldıklarını anımsatan Bakan Pekcan, şu bilgileri verdi:

"Bugünkü başarılarımızda, temassız ticaretle ihracatı kısmen de olsa sürdürülebilir kılmamızın etkisinin büyük olduğunu değerlendiriyorum. Dijitalleşme konusunda her zaman öncü rol oynadık, bundan sonra da bu çalışmalara ara vermeden devam edeceğiz. Gümrük ve dış ticaret hizmetlerimizin neredeyse tamamında dijitalleşme sağladık.

Sanal fuar ve ticaret heyetlerine üyelik destekleri vermeye başladık. Mayıs ayından bu yana 40 ülkeyi kapsayan 24 genel ve sektörel ticaret heyeti düzenledik, bu ticaret heyetlerinde 4 bin 200 iş görüşmesi yapılmasını sağlamış bulunuyoruz. Yine bu dönemde 4 adet sanal fuar gerçekleştirdik. Sanal ticaret heyetleri ve sanal fuar uygulamalarımızın pandemi sonrasında da devam edeceğini öngörüyorum."

- "Export Akademi' ve 'Online ve Fiziki Kadın Girişimci Network' dünyadaki iyi uygulama örnekleri arasında gösterildi"

Hizmete açtıkları "Kolay İhracat Platformu"ndan da bahseden Pekcan, "Akıllı İhracat Robotu" başta olmak üzere farklı fonksiyonları mevcut olan platformda verilen hizmetler hakkında bilgi verdi.

Platformun diğer ülke örnekleri ile kıyaslandığından hepsinden daha önde olduğuna işaret eden Pekcan, sistemin ikinci fazının da kısa sürede tamamlanacağını aktardı.

İhracatın tabana yayılması çerçevesinde yaptıkları çalışmalara da değinen Pekcan, şunları söyledi:

"2018 yılında ilk kez ihracatçı sayımız ithalatçı sayımızı geçti ve bu rakam aynen devam ediyor. Eylül ayında ihracatçı sayımızda, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 6,8 artış yaşandı. Ülke olarak özellikle e-ticaret kanallarının kullanılması suretiyle daha fazla başarılı girişimciye ve daha fazla ihracatçıya sahip olmamızın önü açıktır. Kadın ve genç girişimciliğe yönelik başlattığımız 'Export Akademi' ve 'Online ve Fiziki Kadın Girişimci Network' programımızı da pandemi sürecinde online olarak gerçekleştirmeye devam ettik.

Uluslararası Ticaret Merkezi'nin 'SheTrades Outlook' platformunca, 'Export Akademi' ve 'Online ve Fiziki Kadın Girişimci Network' dünyadaki iyi uygulama örnekleri arasında gösterildi."

Bakan Pekcan, "81 ilimizle ilgili potansiyel ihracatçı analizlerimizi tamamlamak üzereyiz. İhracatı hiç tecrübe etmemiş firmalarımıza hem Ticaret Bakanlığı'nın desteğini hem de mentorluk programını devreye alacağız." dedi.





(Sürecek)