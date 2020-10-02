Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıkladı! Türkiye'nin eylül ayı ihracatı rekor kırdı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde (TİM) konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan eylül ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

"En yüksek eylül ayı ihracat rakamı"

"Bugüne kadarki en yüksek eylül ayı ihracat rakamını yakaladık" ifadelerini kullanan Bakan Pekcan "Eylül ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8, ağustosa göre yüzde 28,5 artışla 16 milyar 13 milyon dolar oldu" dedi.

Türkiye'nin gerçekleştirdiği eylül ayı ihracatı rekoruna ilişkin değerlendirmelerini sürdüren Ruhsar Pekcan, "İhracat rakamları, pandemi etkisinden toparlanmanın ve normalleşme sürecinin başarılı bir şekilde devam ettiğini teyit ediyor." diye konuştu.

Pekcan, ekonominin V-tipi toparlanmasının üçüncü çeyrek büyümesi açısından olumlu işaretler verdiğini kaydetti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye için önemli bir veri olan eylül ayı ihracat rakamları ile ilgili açıklamasını "Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranında eylül ayında yüzde 90,9 seviyesine ulaşmış bulunmaktayız" sözleriyle tamamladı.