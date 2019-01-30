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Ticaret Bakanı Pekcan, Kırgızistan Ekonomi Bakanı ile görüştü

30 Ocak 2019 Çarşamba 16:37
Ticaret Bakanı Pekcan, Kırgızistan Ekonomi Bakanı ile görüştü

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kırgızistan Ekonomi Bakanı Oleg Pankratov ve beraberindeki heyetle görüştü.

Pekcan, Ticaret Bakanlığı toplantı salonunda gerçekleşen görüşmede, Kırgızistan heyetini Türkiye’de görmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Ülkelerimiz arasındaki geleneksel dostluk ve sarsılmaz bağların ikili ilişkilerimizin her alanında daha da güçleneceğine inanıyorum.” dedi.

Hedeflerinin iki ülke arasındaki ticareti artırırken, ticarete konu ürünlerde de çeşitliliği sağlamak olduğunu vurgulayan Pekcan, 2018’de ikili ticaret hacminin 424,6 milyon dolar olduğunu, bu rakamın iki dost ülke arasındaki potansiyeli yansıtmadığını ifade etti.

Pekcan, Türk müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarının Kırgızistan kalkınma projesine katkı sağlamaya hazır olduklarını dile getirerek, "Firmalarımızın, 2019 yılında ve sonrasında Kırgızistan’da önemli müteahhitlik projelerine imza atacaklarına yürekten inanıyorum.” diye konuştu.

Ticaret Bakanlığının desteği ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) koordinasyonunda 22-24 Ekim 2018'de Kırgızistan’a yönelik bir “Teknik Müşavirlik ve Kamu Özel Sektör İşbirliği (PPP) Heyeti” ziyareti düzenlendiğini hatırlatan Pekcan, bu kapsamda çok verimli görüşmeler gerçekleştirildiğini söyledi.

Kırgızistan’daki Türk yatırımlarının toplam tutarının yaklaşık 300 milyon dolar olduğunu belirten Pekcan, “Türk firmaları bu yatırımlarla Kırgız halkına hizmet vermekte ve istihdam sağlamaktadır. Önümüzdeki dönemde de ikili ilişkilerimizde kazanılan olumlu ivmenin artarak devam edeceğine inanıyorum.” şeklinde konuştu.

Pekcan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, iş birliğinin geliştirilmesi, ticaretin önündeki engellerin kaldırılması, firma sorunlarının çözümü için bir eylem planı hazırlanması ve çalışma grubu oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Kırgızistan Ekonomi Bakanı Pankratov da bu öneriye çok sıcak baktıklarını, buna ilişkin çalışmaları yapacaklarını belirterek, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini ifade etti.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 16:37
  1. Kırgızistan Ekonomi Bakanı Oleg Pankratov
  2. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

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