THY’den yüzde 30 indirim imkânı

Üç gün devam edecek ‘Büyük Bahar İndirimi’ adlı kampanyadan ‘THY30’ kodunu kullanarak faydalanılabilecek. 1 Mart-6 Mayıs tarihli biletleri kapsayacak indirim imkânından pek çok yolcunun yararlanacağı tahmin ediliyor. Dün başlayan ‘Büyük Bahar İndirimi’ 12-13 Şubat’ta THY’nin tüm satış kanallarından geçerli olacak. Kampanya, Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı ve varışlı seferlerde THY’nin yaptığı ortak uçuşlarda ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli olmayacak. Yolcular, kişisel bilgilerini doldurmalarının ardından ödeme işlemi sırasında promosyon kodu bölümüne ‘THY30’ yazmaları halinde indirimden istifade edebilecek.