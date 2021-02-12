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Ekonomi THY’den yüzde 30 indirim imkânı
Ekonomi

THY’den yüzde 30 indirim imkânı

Bayrak taşıyıcı Türk Hava Yolları (THY) tarafından yurt içi tek yön seferlerde yüzde 30 indirimli uçuş kampanyasına start verildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 11:52:00 -
THY’den yüzde 30 indirim imkânı

Üç gün devam edecek ‘Büyük Bahar İndirimi’ adlı kampanyadan ‘THY30’ kodunu kullanarak faydalanılabilecek. 1 Mart-6 Mayıs tarihli biletleri kapsayacak indirim imkânından pek çok yolcunun yararlanacağı tahmin ediliyor. Dün başlayan ‘Büyük Bahar İndirimi’ 12-13 Şubat’ta THY’nin tüm satış kanallarından geçerli olacak. Kampanya, Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı ve varışlı seferlerde THY’nin yaptığı ortak uçuşlarda ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli olmayacak. Yolcular, kişisel bilgilerini doldurmalarının ardından ödeme işlemi sırasında promosyon kodu bölümüne ‘THY30’ yazmaları halinde indirimden istifade edebilecek.

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