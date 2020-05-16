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THY’den 19 Mayıs’ta özel uçuş

23 Nisan’nda gökyüzüne ay yıldız çizen Türk Hava Yolları 19 Mayı’ta da yeni bir etkinliğe hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 16:27:30 -
THY’den 19 Mayıs’ta özel uçuş

23 Nisan’nda gökyüzüne ay yıldız çizen Türk Hava Yolları 19 Mayı’ta da yeni bir etkinliğe hazırlanıyor. THY, 19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramı’na özel Samsun’a tarihi bir uçuş gerçekleştirecek.


Türk Hava Yolları, 19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramı’na özel Samsun’a tarihi bir uçuş gerçekleştirecek. İstanbul’dan Samsun’a gerçekleştirilecek TK-1919 sefer sayılı tarihi uçuşun kaptan pilotu Selin Sevimli, ikinci pilot ise Doğukan Demir olacak. Bu tarihi sefere evlerinde kalarak katılmak isteyen kişiler ise www.tarihiyolculuk.com adresi üzerinden hatıra biletleri oluşturabilecek. Oluşturulan hatıra biletleri bugünden itibaren #TarihiYolculuk ve #TK1919 sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılabilecek.


Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “23 Nisan’ın 100. yılında dünyanın en büyük bayrağını gökyüzüne açan Türk Hava Yolları, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel, tarihi bir uçuş daha gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Millî Mücadele’yi başlattığı tarihten tam 101 yıl sonra, 19 Mayıs 2020 tarihinde İstanbul’dan Millî Mücadele’nin başladığı şehir olan Samsun’a düzenlenecek bu tarihi uçuş TK1919 sefer sayısı ile gerçekleşecek” ifadelerini kullandı.

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