THY yolcu sayısını yüzde 9,5 arttırdı
THY, geçtiğimiz yılda yolcu sayısını 72,5 milyona taşıdı.31 Ocak 2019 Perşembe 10:33
Türk Hava Yolları (THY), 2018’de yolcu sayısını yüzde 9,5 arttırarak 72,5 milyona taşıdı. Şirket yolcu doluluk oranını yüzde 82’ye çıkardı. THY’nin Twitter hesabında yayımlanan videoda yolcu sayısı ve oranının yanı sıra uçak adedinde de belirgin bir artış görüldüğüne işaret edildi. Filoya 12 yeni uçağın daha katıldığı ve uçuş sayısının 332’ye yükseldiğine dikkat çekilen videoda “866 milyon 663 bin kilometre yol yaptık. Minik yolcularımıza uçmayı sevdirdik. 2 milyondan fazla oyuncak hediye ettik. Uçak içi eğlence sistemimiz planetle eğlenceyi göklere taşıdık” ifadelerine yer verildi.
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