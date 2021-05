THY uçuş ağını genişletiyor

365 uçaklık modern bir filoya ve 127 ülkeyi kapsayan bir uçuş ağına sahip olan Türk Hava Yolları (THY), yeni destinasyonlarla uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. THY, Kazakistan ve Amerika Birleşik Devletleri’nde iki yeni uçuş noktasına sefer başlattı.

‘Su Takı’ ile karşılandı

THY, Kazakistan’ın güneyinde, Türk dünyasının manevi başkenti olarak bilinen Türkistan şehrine doğrudan uçuş yapan ilk uluslararası hava yolu şirketi oldu. THY’nin ilk İstanbul-Türkistan seferini yapan uçağı Türkistan Uluslararası Havalimanı’nda “su takı” gösterisiyle karşılandı. Havalimanında düzenlenen törene Türkiye’nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici’nin yanı sıra Kazakistanlı yetkililer ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Büyükelçi Ekici, tarihi bir olaya şahitlik ettiklerini belirterek, “Ülkemizin medarı iftiharı Türk Hava Yolları’nın Türkistan’a ilk uçuşunu törenle gerçekleştirdik. Bu Kazakistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemi oluşturuyor” dedi. Türkistan’a doğrudan uçuş yapan ilk uluslararası hava yolu şirketinin THY olduğuna dikkati çeken Ekici, “İstanbul ile Türkistan arasında bir hava yolu bağlantısı kuruldu. Bu yolun ilerleyerek Türkistan ile ülkemiz arasındaki ilişkilerin daha da artmasını ümit ediyorum.”yorumunda bulundu. THY, İstanbul-Türkistan-İstanbul seferini B-737 tipi uçakla ilk aşamada haftada 1 daha sonra kademeli olarak haftada 2’ye çıkaracak.

THY, ABD’nin Newark kentine sefer başlattı

THY, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) New Jersey eyaletindeki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı’na seferlerine de başladı. THY, Newark’a 13 Haziran 2021 tarihine kadar, pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar olmak üzere haftada 4 sefer düzenleyecek. 13 Haziran’dan itibaren ise haftanın her günü uçuşlar icra edilecek. New Jersey eyaletinin en büyük şehri olan ve konumu itibarıyla New York City’ye en yakın şehirlerden biri olan Newark, THY’nin başlattığı seferlerle New York’a seyahat eden yolcularına da alternatif bir ulaşım hattı sağlamış olacak. Yolcular, Newark’a tüm vergiler dahil gidiş-geliş 655 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edilebilecek.