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THY rüzgarı arkasına aldı! İstanbul'a ilginç uçuş

Türk Hava Yolları'nın (THY), 21 Ekim tarihinde düzenlediği TK 800 seferini icra eden Panama-İstanbul uçağı, Atlantik Okyanusu üzerinde batıdan doğuya esen jet rüzgarlarını arkasına alarak daha uzun mesafe bir rotada uçmasına rağmen hem uçuş maliyetinde önemli bir tasarruf sağlandı hemde planlanan süreden yalnızca 15 dakika bir fark ile İstanbul’a ulaştı.

23 Ekim 2018 Salı 16:51
THY rüzgarı arkasına aldı! İstanbul'a ilginç uçuş

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, farklı  coğrafyalara sahip 122 ülkeye uçuş gerçekleştiren ve dünyanın en çok ülkesine  uçan havayolu olan THY, uçuş planlamalarındaki profesyonelliği ile farklı ve  başarılı bir uçuş gerçekleştirdi.

21 Ekim tarihinde düzenlediği TK 800 seferini icra eden Panama-İstanbul uçağı, Atlantik okyanusu üzerinde batıdan doğuya doğru esen jet rüzgarlarını arkasına aldı. Uçak, daha uzun mesafe bir rotada uçmasına rağmen hem uçuş maliyetinde önemli bir tasarruf sağlandı hem de planlanan süreden  yalnızca 15 dakika bir fark ile İstanbul’a ulaştı.

Normal koşullarda ortalama 10 bin 140 kilometrelik (6300 mil) bir rotayı takip eden Panama-İstanbul uçağı için 21 Ekim günü okyanus üzerindeki rüzgar hesaba katılarak yaklaşık 10 bin 750 kilometrelik (6683 Mil) bir rota planlandı. Yaklaşık 610 kilometre daha fazla yol kat eden uçak rüzgarın etkisiyle  diğer seferler ile eş değer miktarda yakıt harcayarak inişini gerçekleştirdi.

 A330 tipi uçak için planlanan yeni rotada uçuş maliyetinde büyük kazanım sağlandı.  THY'nin ekiplerinin profesyonelliği ile planlanan güzergahta uçak farklı ülkelerin hava sahasına girmeden uçuşu tamamladı. Bu sayede ülkelere üst geçiş için ödenen vergiden tasarruf edildi. Oluşturulan yeni planlamada uçağın herhangi bir acil durumda iniş gerçekleştirebileceği havalimanlarının da  göz önünde bulundurulduğu ve planlamaya dahil edildiği öğrenildi. 

 Yolcular bulutların üzerinde kuzey ışıkılarına şahit oldu

Planlanan yeni rota ile normalden daha kuzeyde seyreden uçakta bulunan  yolcular farklı bir mucizeye bulutların üzerinde şahit oldu. Kuzey ışıkları  olarak bilinen ışık yansımaları yolcular tarafından seyredildi.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 16:51
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