THY personel alımları ne zaman başlıyor THY kabin memuru pilot hostes simülatör eğiticisi

Dünyanın en büyük havalimanı olma özelliğine sahip olan İstanbul 3. Havalimanı’nın ilk etabı 29 Ekim 2018’de açılacak. İlk etapta 90 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak olan 3. Hava limanında personel alımları da hız kazanacak. Bu bağlamda personel alımlarına ilişkin son dakikayı THY Genel Müdürü Bilal Ekşi verdi. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, personel alımı açıklamasında Turkish Ground Services şirketi 1600 personel alımı yapacak. Turkish Ground Services şirketine ilaveten THY de personel alımı yapcak. Bilal Ekşi, THY’nın de 3 bin yeni personel alımı yapağını söyledi.

BAŞVURULAR NEREDEN DUYRULACAK?

Bilal Eşki THY personel alımlarına ilişkin de açıklamalarda bulundu. "İstanbul Yeni Havalimanı'nda alanın büyümesi ve operasyonların artmasına bağlı olarak yer hizmeti veren Turkish Ground Services şirketi bin 600'e yakın eleman alacak. THY olarak biz de normal büyümemize paralel her yıl 3 bine yakın personel alıyoruz. Özellikle genç arkadaşlarımız, hem bizim hem de iştiraklerimizin web sitelerini takip edip, kendilerine uyan iş ilanlarına müracaatta bulunsun." Dedi.

"KABİN MEMURU SAYISI 20 BİNE ÇIKACAK"

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi,"Bugün markamız iyi bir noktada ama çok daha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz. Tamamlandığında Türkiye'yi dünyanın aktarma merkezi haline getirecek olan İstanbul Yeni Havalimanı'na taşınma operasyonumuz bizim için bu yılın en önemli gündem maddesi. 2019 yılında filosuyla ve yolcu sayısıyla markamız daha da büyüyecek. 167 dar gövde, 50 geniş gövde uçak siparişi verdik. Bugün 10 bin olan kabin memuru sayımız da 20 bine çıkacak" dedi.

KABİN MEMURU ALIM ŞARTLARI NELER?

Bayanlar için 160-180 cm. arası, erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (Boy-kilo orantılı olmalıdır.)*,

Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (Seçme süreçlerinde başarılı olan adaylarımızdan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları ve raporlarını THY A.O. Sağlık Müdürlüğü işyeri hekimlerine onaylatmaları gerekmektedir.),

THY A.O. Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing, yanık ve yara izi vb. bulunmamak,

Daha önce THY A.O. veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak.

Simülatör Eğitim Öğretmeni Adaylarında Aranan Şartlar

T.C. Vatandaşı olmak,

01/01/1978 tarihinden önce doğmuş olmak,

En az lise mezunu olmak (Eğitimini yurtdışında tamamlamış Türk Uyruklu adayların denklik belgesi ibraz etmeleri zorunludur),

SHGM’den uçuş kusuru veya disiplinsizlik nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak,

Adli Sicil ve Arşiv Kaydı bulunmamak,

Askerlik hizmetini tamamlamış olmak,

THY A.O.’nun göstereceği yeri base olarak kabul edip orada ikamet etmek.

Teknik Özellikler

Geçerli SFI/SFE/TRI/TRE sertifikalarından birine sahibi olmak,

Sağlık Şartları

Tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak Sağlık Kurul Raporu

Diğer Şartlar

THY A.O. tarafından yapılacak olan değerlendirme süreçlerinde başarılı olmak.

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