THY geçen ay 6.9 milyon yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları (THY) tarafından geçen ay başarılı grafik sergilendi. Arz edilen koltuk 2019’un yüzde 17.2 üzerine çıkarıldı, 6.9 milyon yolcu taşındı. Haziranda doluluk oranı yüzde 83.6 olarak belirlendi. Bu oran dış hatlarda yüzde 83.2, iç hatlarda ise yüzde 87.2 olarak ölçüldü. Geçen ay taşınan kargo ve posta hacmi ise 2019’un aynı dönemine göre yüzde 17.7 artarak 146 bin tona dayandı.

İyi sonuçlara ulaşıyor

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, rakamlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yüksek talep beklentisi

Kurum olarak yaz döneminde yüksek yolcu talebi beklediklerini belirten Bolat, “Biz buna hazırdık. Her geçen gün daha iyi bir performans sergilerken, uluslararası otoritelerin pandemi sonrası için ortaya koydukları iyimser tahminlerden bile daha iyi sonuçlara ulaşıyoruz. Bu başarı sunduğumuz ayrıcalıklı seyahat deneyimiyle, heyecanlarını ve enerjilerini gökyüzüne yansıtan çalışma arkadaşlarımızın çabalarıyla mümkün oluyor. Hem THY ailemize hem de bizimle bulutların üzerinde buluşan 6.9 milyon misafirimize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Veriler sevindirici

THY tarafından 2022’nin ilk 6 ayına da 30.9 milyon yolcu taşındı. Doluluk yüzde 75.6 olarak ilan edildi. Bu oran dış hatlarda yüzde 74.7, iç hatlarda yüzde 83.6 olarak açıklandı. 2019’un ilk yarısında 88.8 milyar olan arz edilen koltuk, bu senenin aynı döneminde 90.6 milyara yükseldi. İlk 6 ayda taşınan kargo ve posta da 2019’un aynı dönemine göre yüzde 14.1 artarak 819 bin tonu buldu. Haziran ayı sonunda filoda bulunan uçak sayısı ise 380 oldu.