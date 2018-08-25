Thun - Lugano maçı ne zaman saat kaçta oynanacak?

İsviçre Süper Lig’inde nefes kesen bir karşılaşma için heyecan dorukta. Thun –Lugano maçı 26 Ağustos 2018 Pazar günü oynanacak. Thun –Lugano karşılaşmasının saati 17:00. Thun - Lugano maçı son dakika bilgileri burada...

İsviçre Süper Lig maçında Thun ile Lugano, 26 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Thun 6 puanla 6. sırada, Lugano 4 puanla 7. sırada bulunuyor. Thun son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Lugano son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Thun –Lugano istatistikleri

Thun son hafta oynanan Sion maçında 1-4 yenildi. Lugano ise Zürich maçında 1-1 berabere kaldı. Thun, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 1 gol yedi. Lugano, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Lugano 4 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.