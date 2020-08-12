THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşcı'dan kurban derisi açıklaması:

ANKARA (AA) - Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen kuruma yapılan kurban derisi bağışlarının geçmiş yıllardan fazla olduğunu bildirdi.

Aşcı yaptığı yazılı açıklamada, THK'nin Türkiye genelindeki 300'den fazla şubesiyle kurban derisi bağışlarını topladığını belirtti.

Bu yıl havanın çok sıcak olmasından dolayı kurban derilerinin bozulmaması amacıyla THK şubelerinin ücretsiz tuz dağıtımı yaptığına dikkati çeken Aşcı, şunları kaydetti:

"Milletimizin teveccüh göstererek kurban derilerini kurumumuza bağışlamaları bizleri onurlandırdı. Bu sene pandemi sürecine rağmen geçtiğimiz yılların üzerinde kurban derisi bağışı yapıldı. Türkiye'nin dört bir köşesindeki THK şubeleri ve uzman ekibimizle, derilerimiz ziyan olmadan deri müteahhitlerine teslim edildi. Milli servetimiz olan derilerimizin heba olmaması beni de ziyadesiyle memnun etti."



