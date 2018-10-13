Thierry Henry'nin yeni adresi resmen açıklandı

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Monaco'da, Leonardo Jardim'den boşalan teknik direktörlük görevine eski yıldız futbolcu Thierry Henry getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bir dönem Monaco forması da giyen 41 yaşındaki Henry, 3 sezon boyunca takımın teknik direktörlüğünü üstlenecek.

Monaco'da hafta içi görevine son verilen Portekizli Leonardo Jardim'in yerine getirilen Fransız çalıştırıcı, kariyerinde ilk kez teknik direktörlük deneyimi yaşayacak.

Futbolculuğu döneminde Monaco'nun yanı sıra Juventus, Arsenal, Barcelona ve New York Red Bulls takımlarında forma giyen ve 771 maçta 356 kez ağları sarsan Henry, 2016'dan bu yana Belçika Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevini üstleniyordu.

Kaynak: Skorer