TGF Başkanı Aydın’dan bayram mesajı

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif’i geride bırakarak; milletçe, bir bayrama daha kavuşmuş bulunuyoruz.

Bayramlar, sevgi, dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberliğimiz için mükemmel bir vesile, eşsiz bir fırsattır. Bayramın, bilhassa İslam coğrafyasında, acı içinde, umutsuzluk içinde, gözyaşları içinde yaşamak durumunda olan kardeşlerimizin yaralarına merhem olmasını Allah’tan temenni ediyorum. Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında, sokağa çıkma kısıtlaması olacağından dolayı bu Ramazan Bayramını biraz daha buruk kutlayacağız. Dolayısıyla sevdiklerimizle bir araya gelemeyeceğiz. Fakat iletişim ve teknoloji çağı olan günümüzde, uzaklıkların bir telefon kadar yakın olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu bayram sevdiklerimizle kucaklaşıp sarılamasakta hepimizin sağlığı için iletişim imkanlarıyla buluşacak ve daha güzel günler için devletimizin belirlemiş olduğu kurallara uyacağız. Ülkemizi ve dünyayı sarsan salgın dolayısıyla yaşadığımız zor günleri hep birlikte atlattığımız, sosyal mesafe engelini aştığımız ve tekrar kucaklaştığımız bayramları yaşamak en büyük temennimizdir.

Bu vesileyle, Ramazan Bayramınızı en kalbi dileklerimle kutluyor; bu mübarek bayramın, bizleri her zamankinden daha çok birbirimize yakınlaştırmasını, kardeşliğimizi, dostluğumuzu pekiştirmesini temenni ediyorum.”