Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

TFF'ye bir başvuru daha! "Maça çıkamayız"

Kayserispor, 6 Mayıs Pazar 16:00 olarak açıklanan Beşiktaş maçı için hazırlıkların yapıldığını ve maçın gününün değiştirilmemesi gerektiğini açıkladı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 18:08
TFF'ye bir başvuru daha! "Maça çıkamayız"

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile oynayacakları maçla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na bir başvuruda bulundu.

Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, mücadelenin daha önce belirlendiği gibi 6 Mayıs Pazar saat 16:00'da oynanması gerektiği, aksi bir durumda maça bile çıkılmasını engelleyebilecek durumların oluşabileceği belirtildi.

Kayserispor'dan yapılan açıklamada "Kafileye yetecek sayıda yer bulunan bir uçuşun bulunmaması sebebiyle maça çıkmamız mümkün olmayabilir" ifadelerine de yer verildi.

Fenerbahçe de geçtiğimiz gün Türkiye Futbol Federasyonu'na şampiyonluk yarışı içerisindeki takımların maçlarının aynı gün ve aynı saatte oynanması gerektiği yönünde bir başvuruda bulunmuştu.

TFF'nin önceden belirlediği programa göre Beşiktaş-Kayserispor ve Fenerbahçe-Bursaspor maçları 6 Mayıs Pazar 16:00'da, Akhisarspor-Galatasaray maçı ise aynı gün saat 19:00'da oynanacak. Medipol Başakşehir-Sivasspor maçı ise 4 Mayıs Cuma günü oynanacak.

İşte Kayserispor'un TFF'ye gönedrdiği yazı...

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 18:08
  1. Sivas
  2. Kayseri
  3. Bursa
  4. SÜPER LİG Haberleri
  5. SÜPER LİG

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni doğan çocukların sünnet olması sağlık açısından uygun mu?
    1. Yeni doğan çocukların sünnet olması..
    2. 24 Haziran için ABD'nin son kozu!
    3. Cumhurbaşkanlığı için süre doldu: 4..
    4. Google'dan skandal hata! izmir'de yola..
    5. Bulgaristan'ın iade ettiği Çiftlik..
    6. Orgeneral Hulusi Akar, Güney Kore..
    7. Muğla'da iş yeri gözleri önünde küle..
    8. Hatay’da El Nusra üyesi yakalandı
    9. IKBY, İran'dan talep etti: İstiyoruz!
    10. Rollercoaster 30 metre yükseklikte durdu
    11. Kamyonun altında korkunç ölüm
    12. Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu: 2..
    13. Balık fiyatları kırmızı etle yarışıyor!
    14. Mevlana'nın Konya'ya gelişinin..
    15. CHP’de aday adayı başvurusunda fiyasko
    16. KYK borçları meclise sunuldu!
    17. Bomba avcısı “Berber” Mehmetçik'le..
    18. Muhtar köyde dehşet saçtı! Ölü ve..
    19. Dualarla uğurlanan o Tim geri döndü
    20. Evde şeker hamuru yapmak mümkün
    Temel Reis'e kötü haber: Seçim hayalleri suya düştü
    Temel Reis'e kötü haber: Seçim hayalleri suya düştü
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!
    Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!