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TFF'den yabancı oyuncu açıklaması: Revize edilecek

Süper Lig'deki yabancı oyuncu sayısıyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst, "Federasyonun görüşü Kulüpler Birliğinde alınan bir karardır. Geçtiğimiz günlerde de konuştuk. Bu sene sonunda revize edilecek. Kulüpler Birliği ile çalışma devam ediyor" dedi.

06 Eylül 2018 Perşembe 15:08
TFF'den yabancı oyuncu açıklaması: Revize edilecek

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst, Süper Lig'deki yabancı oyuncu kuralının Kulüpler Birliği Vakfıyla görüşülerek sene sonunda revize edileceğini söyledi.

Konu hakkında soruları yanıtlayan Ali Dürüst, spor kamuoyunun gündeminde olan yabancı oyuncu kuralı ile ilgili açıklamada bulundu.

"Şenol Güneş yabancı oyuncu sayısının fazla olduğunu söyledi. Bir başka eski milli takım teknik direktörlerinden Fatih Terim ise yabancı oyuncunun serbest bırakılması gerektiğini belirtmişti. Federasyonun bu konudaki görüşü ne olacak?" sorusuna Dürüst, "Federasyonun görüşü Kulüpler Birliğinde alınan bir karardır. Geçtiğimiz günlerde de konuştuk. Bu sene sonunda revize edilecek. Kulüpler Birliği ile çalışma devam ediyor." yanıtını verdi.

Ali Dürüst, "Bu konuda Kulüpler Birliğinin sizden talebi nedir?" sorusunu ise, "Daha bir görüşme olmadı. Esas olan kulüplerin federasyonuyuz. Hem Türk futboluna, hem Türk Milli Takımı'na hem de futbolun değerine uygun olacak bir çözüm bulacağımıza inanıyoruz." şeklinde cevapladı.

"ZORLAYICI TEDBİRLER ALIYORUZ"

Ali Dürüst, Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Vekili Erol Bedir'in, "UEFA standart uyguluyor, cezalar veriyor. Federasyonun kulüpleri mali yönden denetleyici UEFA'dakine benzer bir kurul oluşturması gerek." açıklamasının hatırlatılması üzerine ise, şöyle konuştu:

"O mekanizma var zaten. Bunu belki UEFA normlarına çıkarabiliriz. Kulüplerimiz hazır olduğu vakit buna başlayacağız. Lisans alabilmek için bir takım kriterler var, o kriterlere uymaları lazım, borçsuzluk olsun, üçüncü şahıslara borçların ortadan kalkması gibi. Dolayısıyla artık kulüpleri mali disipline zorlayıcı tedbirleri alıyoruz."

"GALİBİYETLE BAŞLAMAK İSTİYORUZ"

UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve İsveç ile oynanacak karşılaşmaları da değerlendiren Ali Dürüst, "Uluslar Ligi yeni bir heyecan. Hazırlık maçlarına anlam ve puan katıyor. Alacağımız puanlar önem arz ediyor. Zorlu geçen lig maratonundan sonra buraya odaklanmak kolay değil ama iki gündür görüyoruz ki oyuncularımız tamamen motive olmuşlar. İlk maçımızı da futbolla yatıp kalkan bir şehir olan Trabzon'da oynayacağız. İnşallah bu avantajı kullanıp galibiyetle başlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Dürüst, milli takımın kadrosunda yaşanan gençleştirme operasyonu hakkında ise, "Sahada genç-yaşlı değil, milli takım döneminde hazır olan oyuncular yer alır. Bunun da tercihini hocamız yapacaktır. Bugünkü tercih bu şekildedir. Hazır herkes formayı alır tabii ki." şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 15:08
  1. Trabzon
  2. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst
  3. Süper Lig
  4. Kulüpler Birliği Vakfı
  5. Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Vekili Erol Bedir
  6. UEFA Uluslar Ligi

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