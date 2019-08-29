0553 313 94 23

TFF’den Fikret Orman’a tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu, yayınladığı açıklama ile yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçilen Fikret Orman’ı tebrik etti.

29 Ağustos 2019 Perşembe 16:40
TFF’den Fikret Orman’a tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu, yayınladığı açıklama ile yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçilen Fikret Orman’ı tebrik etti.


Kulüpler Birliği’nin yapılan genel kurul toplantısı sonucu mevcut Başkan Fikret Orman, yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı oldu. TFF, Kulüpler Birliği Vakfı’na tekrar başkan seçilen Fikret Orman için tebrik mesajı yayınladı. TFF resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Süper Lig’de yer alan takımları temsil eden Kulüpler Birliği Vakfı’nın TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde bugün gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı’nda Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman başkanlığa yeniden seçildi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak, Sayın Fikret Orman’ı tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 16:40
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor
    1. Konya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor
    2. Akhisar’da Kültür ve Spor Şenliği..
    3. Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump..
    4. Hekimoğlu Trabzon FK, Musa Caner Aktaş..
    5. Sokak ortasında pompalı tüfekle cinayet
    6. Balıkesir’in ithalat ve ihracat..
    7. Kartepe festivale hazır
    8. Tonlarca domates yola saçıldı
    9. Serbest piyasada altın fiyatları
    10. Steven Nzonzi, Fransa Milli Takımı’na..
    11. DMD yönetimi ve Çağlar Özyiğit’den..
    12. Adıyaman’da "Denetimli Serbestlik..
    13. Belediye Başkanını tekerlekli..
    14. Acar, Zafer Bayramını kutladı
    15. Tarsus’ta Üretici Kadın Kooperatifi..
    16. Baransu’nun yargılamasına devam edildi
    17. Milletvekili Tutdere, 30 Ağustos Zafer..
    18. ’İnegöl Alası’na polis ve zabıta..
    19. Turgut Uçar Trabzon Cup başladı
    20. Güzellikte “yetkisiz” sağlık hizmetine..
    21. Karaman’da hamile kadın ile kocasına..
    22. Emine Bulut’un katil zanlısını..
    23. Karpuz reçeli nasıl yapılır? Karpuz..
    24. Ordu’da annesini öldüren zanlı..
    25. Tekerlekli sandalyeye binerek..
    26. Köyler Gemlik Belediyesi ile..
    27. Fenerbahçe'de Allahyar 1. Lig yolcusu
    28. Bulgaristan'daki siber saldırı
    29. Boynuna tutunan kene hastanede..
    30. Nilüfer ilk yabancı transferini yaptı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı