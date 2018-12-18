TFF'den Beşiktaş'a kötü haber
TFF'den yapılan açıklama göre; Beşiktaş taraftarlarının neden olduğu, "çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.18 Aralık 2018 Salı 21:40
Beşiktaş, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 16.12.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
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