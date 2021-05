TFF ile Ülker arasında 5 yıllık iş birliği anlaşması imzalandı

Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen imza törenin konuşan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, uzun yıllardır Ülker olarak Türk sporuna destek vermeyi en önemli sorumlulukları arasında gördük- lerini söyledi. Ali Ülker, istihdam, üretim ve ihracatla Türkiye’nin ekonomisine değer katma çabalarının temelinde müreffeh bir toplum hedefine katkı sağlama düşüncesi yer aldığını belirtti. Ali Ülker, “Yıldız Holding olarak, Ülker ailesi olarak bugün çok mutluyuz. Bu iş birliği çok verimli olacak. ‘Mutlu et, mutlu ol’ felsefesiyle bu hedefe yürürken, ülkemizde spora ve kültür sanat faaliyetlerine destek vererek aynı zamanda toplumumuzun mutluluğuna katkıda bulunmayı da arzu ediyoruz. Tıpkı milli takımımızın futboluyla yaptığı gibi ürünlerimizle ülkemizi dünyanın dört bir yanında temsil ediyoruz. Onlar her golde ve galibiyette bizleri mutlu ederken, biz de tüketicilerimize her lokmada mutluluk vadediyoruz” dedi. Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Mete Buyurgan ise “Aldığı birbirinden başarılı sonuçlarla bu ülkenin ortak mutluluğuna vesile olan milli futbol takımlarımızla Ülker’i bir kez daha yan yana görmek bizlere mutluluk veriyor” diye konuştu.