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TFF, Gaziantepspor'u bir alt lige düşürdü

Türkiye Futbol Federasyonu, 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Gaziantepspor'u bir alt lige düşürdü.

07 Şubat 2019 Perşembe 16:51
TFF, Gaziantepspor'u bir alt lige düşürdü

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gaziantepspor, üst üste 19 ve 20. haftalardaki maçlarına çıkmadığı için bir alt lige düşürüldü.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan (PFDK) yapılan açıklamada, "Gaziantepspor Kulübünün, 3.2.2019'daki Gaziantepspor-Niğde Anadolu Futbol TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında (20. hafta), müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesi nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ikinci kez gerçekleştirilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a maddesi uyarınca 0-3 hükmen mağlup sayılmasına, bir alt lige düşürülmesine ve bu müsabaka tarihinden itibaren bu takıma müsabakası olan diğer takımların müsabakaları oynamaksızın hükmen galip sayılmalarına karar verilmiştir." denildi.

Gaziantepspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta İnegölspor ile yapması planlanan 19. hafta mücadelesine de çıkmamıştı.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 16:51
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