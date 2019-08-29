TFF, Fikret Orman'ı tebrik etti



İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına yeniden seçilen Fikret Orman için tebrik mesajı yayımladı. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Süper Lig'de yer alan takımları temsil eden Kulüpler Birliği Vakfının, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bugün gerçekleştirilen genel kurul toplantısında Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman başkanlığa yeniden seçildi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak Sayın Fikret Orman'ı tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz."

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