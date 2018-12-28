TFF FIFA kokartı takacak hakemleri açıkladı! Listede o isim yok
Türkiye'nin 2019 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri belli oldu. Cüneyt Çakır ve Hüseyin Göçek gibi isimler FIFA kokartını takmaya devam ederken Alper Ulusoy listeden çıkartıldı.28 Aralık 2018 Cuma 14:59
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2019 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri açıkladı. Alper Ulusoy FIFA listesinden çıkarılırken, yerine Ümit Öztürk dahil edildi.
Süper Lig Hakemleri, Süper Lig Yardımcı Hakemleri, A Klasman Hakemleri, A Klasman Yardımcı Hakemleri ile Süper Lig Gözlemcileri'nin katılacağı Kış Semineri, 3-11 Ocak 2019 tarihlerinde Antalya Belek'te gerçekleştirilecek. Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenen seminere; İtalya MHK Başkanı ve UEFA Eğitimcisi Nicola Rizolli, UEFA Hakem Eğitimcisi Danimarkalı Jorn West Larsen, UEFA Yardımcı Hakem Eğitimcisi Portekizli Bertino Miranda katılacak.
Alper Ulusoy listeden çıkartıldı
Bu seminerde ayrıca FIFA Kokart Töreni de gerçekleşecek. 2018'de FIFA kokartı takan hakemlerden Alper Ulusoy listeden çıkarken, yerine Ümit Öztürk eklendi.
2019 yılında FIFA kokartı takacak hakemler şu şekilde:
FIFA hakemleri: Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Ali Palabıyık, Halil Umut Meler, Ümit Öztürk
FIFA yardımcı hakemleri: Bahattin Duran, Tarık Ongun, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu
Kadın FIFA hakemleri: Meliz Özçiğdem, Neslihan Muratdağı, Cansu Tiryaki
Kadın FIFA yardımcı hakemleri: Betül Nur Yılmaz, Deybet Gök, Sedef Aktan, Mürvet Yavuztürk
FIFA plaj futbolu hakemleri: Bülent Kökten, Özcan Sultanoğlu, Murat Ergin Gözütok, Mustafa Teker
FIFA futsal hakemleri: Kamil Çetin, Ozan Soykan, Uğur Çakmak, Murat Çolak
Kadın FIFA futsal hakemi: Fatma Özlem Tursun
YORUM YAZ