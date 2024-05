TFF Başkan Adayı Erdal Alkış basın toplantısı düzenledi…

Türk futbolunda değişimi sağlayarak hak ettiği itibarı yeniden kazandıracak adil bir yönetim amacıyla yola çıkan ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı’na adaylığını açıklayan Erdal Alkış, “Futbol Adalet Olursa Güzel” mottosuyla Conrad Istanbul Bosphorus Hotel’de basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen basın toplantısında hedeflerini ve vizyonunu açıklayan Erdal Alkış, başkanlık sürecinde Adil, Tarafsız, Şeffaflık odaklı bir yönetim anlayışı benimseyeceğini belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Erdal Alkış ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısı, spor medyasının önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleşti. Türk Futbolu Vizyon Sunumu başlığı altında çözüm önerileri ve hedeflerini anlatan Erdal Alkış, projelerinin ayrıntılarını da kamuoyuyla paylaştı. Futbolun tüm paydaşlarını kucaklayarak, kulüpler, futbolcular, teknik ekip ve taraftarlar arasında uyum ve iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen Erdal Alkış, Türk futbolunu uluslararası platformlarda daha güçlü bir konuma taşımak için çalışacaklarını vurguladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için adaylığını duyurarak, Türk futboluna yeni bir vizyon ve enerji getirerek çağ atlatmak istediğini ifade eden Erdal Alkış, adil, şeffaf ve başarılı bir yönetim anlayışıyla futbolun gelişimine katkı sağlayacaklarını ifade etti.

Türk futbolunun geleceği için önemli adımlar atmayı hedeflediklerini, bu doğrultuda ihtiyaçları çok iyi bildiklerini ifade eden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Adayı Erdal Alkış “Ülkemizdeki futbol takımlarını borçtan kurtaracak finansman projemiz var. Bu kapsamda 2 milyar dolarlık finansman için gerekli ön anlaşmaları sağlamış bulunuyoruz, fon hazır bekliyor. Ayrıca yayın gelirlerini de artıracak projelerimiz var. Bu doğrultuda mevcuttaki yayın gelirini de artıracağız ve bu gelirler futbol kulüplerimize akacak. Tüm bunlara ek olarak seçildiğimiz ilk sene iddaa gelirini de 500 milyon dolar bandına çıkaracağız. Her hafta bir maçı VR üzerinden yayınlayarak yılda 25-30 milyon dolara yakın kaynak oluşturmayı planlıyoruz. Dijital ve teknolojik projelerimiz üzerinden gelir sağlamak için uzun zamandır sürdürdüğümüz çalışmaları da tamamladık. Özellikle Halka açık kulüplerimiz ve diğer kulüplerin de halka açılmaları konusunda her türlü desteği de kulüplerimize vereceğiz. Bu projelerle, kulüplerin ekonomik sıkıntılarını hafifletmeyi ve futbolun genel ekonomik sağlığını sürdürülebilir kılmayı planlıyoruz” dedi.

Türk futbolunu çağın gerektirdiği şekilde hak ettiği gibi yöneteceklerini ifade eden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Adayı Erdal Alkış “Futbolun her alanında hazırladığımız projelerimizle bütünsel bir yaklaşım sergilemeyi planlıyoruz. Türkiye’nin her köşesinde yeni futbol okulları açacağız ve bu projemizle tüm yeteneklerimize dokunacağız. 200 semt futbol okulunun 20’si akademi mahiyetinde olacak ve 20 yeni Altınordu kazandıracağız. Bu akademilerin büyük bir çoğunluğu Doğuda yapılacaktır. Diyarbakır’da 2 akademi, Van, Erzurum, Kahramanmaraş-Gaziantep, Mersin, Sivas, Ordu gibi yerler başta olmak üzere tüm Anadolu’ya yaygınlaştırılacaktır. Tüm Yatırımlarımızı 2 yıl içerisinde tamamlayarak her yıl onlarca Ardayı ülke ve dünya futboluna kazandıracağız. Ülkemizin yetenekle ilgili sorunu yok, gelişimin sürdürülebilirliği açısından planlamalarımız var. Kuracağımız sistemle ülkemizin hiçbir değeri kaybolmayacak. Bu yatırımlar ile ülkemizde mevcut büyük kulüplerimizin yanında bizim de Barcelona’mız, Manchester’ımız, Real Madrid’imiz vs. çıkacak ve şampiyonluklar kovalayacaklardır.

HAKEMLERE YATIRIM YAPILACAK, VAR’DA ESKİ FUTBOLCULAR OLACAK

Türkiye’de hakemlerin gelişimi noktasında da yatırım yapmayı planladıklarını ifade eden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Adayı Erdal Alkış “Türk futbolunda hakemlerin önemini çok iyi biliyoruz. Son yıllarda futboldan daha fazla hakemler konuşulur oldu. Biz, hakemlerimizin gelişimi için de projeler hazırladık. Hem bireysel, hem de profesyonel açıdan onlara katkı sağlayacak programlar hazırlayacağız. Ayrıca VAR sisteminde de değişiklikler yapmayı planlıyoruz. Örneğin VAR odasında (sistemini kurmak kaydıyla) eski futbolculara da yer vermeyi de düşünüyoruz. Bizim tek hedefimiz, güven, adalet ve şeffaflığı tesis ederek futbolumuzu en üst seviyeye çıkarmaktır” dedi.

ENGELLİ FUTBOLUNU GELİŞTİRECEK YATIRIMLAR YAPILACAK

Engelli futbolunu destekleyerek sporun erişilebilirliğini artırmayı hedefleyen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Adayı Erdal Alkış “Engelli kardeşlerimizin futbolun her alanında daha fazla olmaları için çalışıyoruz. Bu sporun kapsayıcılığını ve bütünleştirici gücünü her noktada olduğu gibi engelli futbolunda da kullanacağız. Gerçekleştireceğimiz yatırımlarla bu alanda da dünyanın 1 numarası olmak için çalışacağız” dedi.

ERDAL ALKIŞ “FUTBOL ADALET OLURSA GÜZEL” DİYEREK YOLA ÇIKTIK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Adayı Erdal Alkış, kapsamlı, kapsayıcı ve vizyoner projeleriyle Türk futbolunu daha ileriye taşımayı hedeflemesinin yanı sıra tüm futbol paydaşlarının desteği ve katkılarıyla başarıya ulaşmayı amaçlıyor. Uzun yıllardır futbolun içinde olduğunu ve ihtiyaçları çok iyi bildiğini ifade eden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Adayı Erdal Alkış, adaylık süreciyle ilgili olarak “Futbol Adalet Olursa Güzel mottomuzla birlikte tüm ekibimiz, Türkiye’de futbolun her noktada sağlıklı bir sürdürülebilirliği olması için çok çalıştık ve projeler hazırladık. Bu doğrultuda Türk futbolunun geleceği için önemli adımlar atmak amacıyla sizlerle bir araya geldik. Türk futbolunun potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak ve uluslararası alanda başarıları artırmak için resmen yola çıkmış bulunuyoruz. Türkiye'nin zengin futbol tarihine ve yetenekli sporcularına güvenerek, futbolun her alanında daha ileri gitmesi için birlikte çalışacağız. Altyapıdan başlayarak genç yeteneklerin keşfedilmesi ve geliştirilmesi için daha fazla destek sağlayacağız. Profesyonel icra kurulumuzla futbolumuzu kurumsallaştırarak güçlendireceğiz. Kulüpler arasındaki iş birliğini güçlendirecek, adil ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla Türk futbolunu daha ileriye taşıyacağız. Futbolun birleştirici gücünden ilham alarak, tüm futbol paydaşlarını kucaklamayı ve birlikte başarıya ulaşmayı hedefliyoruz. Sizlerin desteği ve katkılarıyla Türk futbolunu uluslararası arenada daha güçlü bir konuma taşıyacak, Türkiye'nin futbol vizyonunu yükselteceğiz. Futbolumuzun tüm paydaşlarıyla, hep birlikte Türk futbolunu daha ileriye taşımak için el ele verelim. Unutmayalım ki “Futbol Adalet Olursa Güzel” diye konuştu.