O ilimizde ilk kez rastlandı! Zehirli Osmanlı engereği görenleri korkuttu

"Zehirli bir yılan fakat insanlara karşı saldırgan değil" Yılanla ilgili bilgi veren Bozkurt, "Başı üçgen, göz bebekleri dikey, sırtında zikzak şeklinde desen var. Kuyruğu kısa ve küt, vücudu boyuna göre oldukça kalın ve bir metreye kadar büyüyebiliyor. En belirgin özelliği, başın üçgen ve sırtında zikzak şeklinde şeridin olması." diye konuştu. Bozkurt, sürüngenlerin, özellikle zehirli yılanların insanlar için hastalık oluşturabilecek farelerle mücadelede etkin görev aldığını dile getirerek, şunları kaydetti: "Tür zehirli bir yılan fakat insanlara karşı saldırgan değil. Hatta insanları gördüğünde ilk önce uyarı olarak 'tıslama' sesi çıkarır. Çok yakınına giderseniz, üstüne basarsanız sizi ısırmaya çalışır. Hem haşerelere karşı koruyucu olması hem de insanlara karşı zararlı olmaması nedeniyle insanların yılanları gördüklerinde öldürmemesi, onların korunması önemli."