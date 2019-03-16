TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden ve hiç bir iddiası bulunmayan Amed Sportif Faaliyetler, önemli bir karara imza attı. Yeşil kırmızılı kulüp, yönetimin talebi ve teknik heyetin raporu doğrultusunda, ligde kalan tüm maçlarına genç ağırlıklı bir kadroyla çıkacak.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü’nden konuyla ilişkin yapılan açıklamada, play-off iddiasının kalmaması üzerine kalan maçlarda genç futbolculara şans verileceği duyuruldu. Açıklamada, şöyle denildi:

“Bazı futbolcularla sezon sonu beklemeden yollar ayrılacak. Teknik direktör Mehmet Budak tarafından profesyonel takım kadrosuna dahil edilen genç futbolcular ve bazı tecrübeli futbolcuların karışımı kadroyla maçlara çıkılacak. 0-0 berabere kaldığımız Gümüşhanespor maçının ardında play-off şansımız bitmiştir. Bu durum üzerine teknik heyetimizin yönetim kuruluna vermiş olduğu rapor doğrultusunda kalan maçlar ve gelecek sezonu ilgilendiren önemli kararlar aldık. Alınan karar ile teknik heyetimizin genç sporculara daha fazla forma şansı vererek sporcularımızın gelişimlerini tamamlaması amaçlanmıştır. Bu karar doğrultusunda bazı oyuncularımızla da yollarımızı ayırma zorunluluğu doğmuştur. Amedspor’un formasına uzun yıllar layıkıyla hizmet edeceklerini düşündüğümüz genç sporcularımıza ve teknik ekibimize gerekli destek, sabır ve anlayışın gösterileceğine inanıyoruz.”