TFF 1.Lig ekibinde beklenmedik ayrılık!
TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor, başarılı oyuncularından Robert Ndip Tambe ile yollarını ayırma kararı aldı.03 Mayıs 2018 Perşembe 02:00
1. Lig takımlarından Adana Demirspor'da iç transferde hareketli saatler yaşanıyor.
Mavi lacivertli takımın sezon öncesi Slovakya ekibi Spartak Trnava'dan transfer ettiği Robert Ndip Tambe sözleşmesini feshedip Adana'dan ayrıldı.
Adana Demirspor'la sözleşmesi 31 Mayıs 2019'da sona erecek olan Tambe'nin 10 gündür antrenmanlara çıkmadığı, alacaklarının ödenmemesini gerekçe gösterek sözleşmesini feshettiği belirtildi.
Bu sezon Adana Demirspor'da 24'ü ilk 11, 31 karşılaşmada görev alan Tambe 14 gol kaydetti.
24 yaşındaki Kamerunlu santrfora 1. Lig ve Süper Lig'den talipler olduğu öğrenildi.
Kaynak:Ajansspor
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