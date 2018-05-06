Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

TFF 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu!

TFF 1.Lig'de 34 hafta oynanan karşılaşmaların ardından play-off oynayacak takımlar ve eşleşmeleri belli oldu.

06 Mayıs 2018 Pazar 02:11
TFF 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu!

Son hafta maçlarının ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor, play-off oynama hakkını elde eden son takım olmayı başardı.

Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü'nden sonra Spor Toto Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı play-off'larda Boluspor, Ümraniyespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Gazişehir Gaziantep mücadele edecek.

Play-off eşleşmeleri

Spor Toto 1. Lig'de play-off aşamasında ligi 3. sırada bitiren Boluspor ile 6. sıradaki Gazişehir Gaziantep ve 4. basamaktaki Ümraniyespor ile de beşinci sıradaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor eşleşti. Lig statüsüne göre ilk maçlar 5 ve 6. sırada yer alan takımların sahasında oynanacak.

Spor Toto 1. Lig'de play-off eşleşmeleri ve maç programı şöyle:

İlk maçlar:

11 Mayıs Cuma

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ümraniyespor (Ümraniye Belediye)

21.00 Gazişehir Gaziantep-Boluspor (Gaziantep)

Rövanş maçları:

15 Mayıs Salı

16.00 Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ümraniye Belediye)

20.00 Boluspor-Gazişehir Gaziantep (Bolu Atatürk)

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 02:11
  1. Rize
  2. Gaziantep
  3. Erzurum
  4. Bolu
  5. Ankara
  6. TFF 1. Lig
  7. Play-off
  8. 1.LİG

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aykut Kocaman'dan iddialı açıklamalar: Rakiplerimiz mutlaka puan kaybedecek...
    1. Aykut Kocaman'dan iddialı açıklamalar:..
    2. Erdoğan'dan muhalefete kötü haber:..
    3. Juventus adım adım şampiyonluğa!
    4. TFF 1. Lig'de play-off eşleşmeleri..
    5. Trabzonspor'da Fatih Tekke ve Gökdeniz..
    6. Sınırda 2 Suudi Arabistan askeri öldü!
    7. Kemal Özdeş'ten galibiyet yorumu:..
    8. AB'den Rusya'ya uyarı!
    9. Ve Erman Toroğlu Şenol Güneş'in..
    10. Hamas'tan flaş açıklama: Patlama..
    11. Muharrem İnce'den imaj düzeltme..
    12. Öğrenci yurdunun önünde çatışma: 1 ölü
    13. Mezarlıkta ağlayan kız sırrı böyle..
    14. 'Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nu..
    15. Geliyor... Ayların sultanı geliyor
    16. Rıza Çalımbay: Mağlubiyeti hak ettik
    17. Nasıl ölmek isterdiniz?
    18. Çin denizinde felaket! İran Çin'i..
    19. Eski Galatasaraylı Alex Telles..
    20. Abdüllatif Şener: Kılıçdaroğlu beni..
    Kuveyt Türk
    Leman'dan skandal karikatür! Şerife Boz'a...
    Leman'dan skandal karikatür! Şerife Boz'a...
    Muharrem İnce'den iğrenç espiri: 35 yıllık ülkücüyüm
    Muharrem İnce'den iğrenç espiri: 35 yıllık ülkücüyüm
    Şahan Gökbakar'dan bir rezil film daha!
    Şahan Gökbakar'dan bir rezil film daha!
    Melih Gökçek'ten bomba yorum: Hem Akşener'e hem İnce'yi...
    Melih Gökçek'ten bomba yorum: Hem Akşener'e hem İnce'yi...
    Şoka uğradı! Cumhurbaşkanı adaylığı için 715 imza topladı
    Şoka uğradı! Cumhurbaşkanı adaylığı için 715 imza topladı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İsrail pes etti: Adaylıktan çekildi!
    İsrail pes etti: Adaylıktan çekildi!
    Akşener balonu patladı! Sol medya İP'yi pompalıyor ama...
    Akşener balonu patladı! Sol medya İP'yi pompalıyor ama...