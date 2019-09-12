TFF 1. Lig'de haftanın maçları! İşte, 1. Lig'de oynanacak mücadeleler
Milli maçlar nedeniyle profesyonel futbol liglerine verilen ara sona erdi. TFF 1. Lig'de heyecan 4. hafta maçlarıyla sürecek. İşte, TFF 1. Lig'de haftanın maçları!12 Eylül 2019 Perşembe 09:04
Milli maçlar nedeniyle profesyonel futbol liglerine verilen ara sona erdi. TFF 1. Lig'de heyecan 4. hafta maçlarıyla sürecek. İşte, TFF 1. Lig'de haftanın maçları!
TFF 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 4.hafta maçları cuma günü oynanacak Balıkesirspor-Ümraniyespor maçıyla başlayacak. İşte, TFF 1. Lig'de haftanın maçları!
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