TFF 1. Lig'de haftanın maçları! İşte, 1. Lig'de oynanacak mücadeleler Milli maçlar nedeniyle profesyonel futbol liglerine verilen ara sona erdi. TFF 1. Lig'de heyecan 4. hafta maçlarıyla sürecek. İşte, TFF 1. Lig'de haftanın maçları!

Milli maçlar nedeniyle profesyonel futbol liglerine verilen ara sona erdi. TFF 1. Lig'de heyecan 4. hafta maçlarıyla sürecek. İşte, TFF 1. Lig'de haftanın maçları! TFF 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 4.hafta maçları cuma günü oynanacak Balıkesirspor-Ümraniyespor maçıyla başlayacak. İşte, TFF 1. Lig'de haftanın maçları! TFF 1. Lig'de haftanın maçları! TFF 1. Lig puan durumu

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.