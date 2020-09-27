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Aktüel Texas'ta içme suyunda beyin yiyen amip tespit edildi
Aktüel

Texas'ta içme suyunda beyin yiyen amip tespit edildi

Yetkililer, Lake Jackson kenti sakinlerini şebeke suyunu kullanmamaları konusunda uyardı

Yeniakit Publisher
2020-09-27 03:18:52 -
Texas'ta içme suyunda beyin yiyen amip tespit edildi

NEW YORK (AA) - ABD'nin Texas eyaletinde yetkililer, Lake Jackson kenti sakinlerini şebeke suyuna beyin yiyen amip karıştığı için çeşme suyunu kullanmamaları konusunda uyardı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Lake Jackson kentinde şebeke suyunda ölümcül beyin yiyen amip tespit edildi.

Kent sakinlerinden çeşme suyunu kullanmamalarını isteyen yetkililer, tehlikenin büyük olduğu ve kirli içme suyunun ölüme neden olacağı konusunda uyardı.


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