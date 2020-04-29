İSTANBUL (AA) - Türk Eğitim Vakfı (TEV), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarına burs tahsis etmek için "TEV Korona Kahramanlarına Vefa Fonu"nu hayata geçirdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre TEV, Türkiye'nin ve dünyanın mücadele ettiği Kovid-19 salgınında görev alan ve virüs sebebiyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarına burs tahsis etmek için harekete geçti.

Mücadelenin en ön saflarında çalışarak yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının çocuklarına TEV, "Korona Kahramanlarına Vefa Fonu" ile eğitim hayatları boyunca destek olacak.

TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, üzerine düşen görevleri yerine getirmek için çalışan vakfın misyonu gereği hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının geride bıraktıkları çocuklarına eğitim hayatları boyunca destek olacağını açıkladı.

Koronavirüs salgınını durdurmak ve toplum sağlığını korumak için birçok kurum ve kuruluşun etkin şekilde mücadele verdiğine değinen Günay, şöyle devam etti:

"Hepimizi zorlayan bu günleri, sağlığımız ve hayatımızın sekteye uğramadan devam etmesi için çalışanlar sayesinde evlerimizde güvenle geçirebiliyoruz. Salgın dönemini birbirimize destek olarak ve moralimizi yüksek tutarak geride bırakacağımıza inanıyoruz. Ancak salgın sonrası hayat normale dönerken, uzun vadede ihtiyaçların devam edeceğini öngörüyoruz. Bu farkındalıkla da bizim için sevdiklerini arkada bırakarak bu mücadelenin ön saflarında yer alan ve maalesef virüs sebebiyle hayatlarını kaybeden tüm sağlık çalışanları kahramanlarımızın çocuklarının eğitimlerinin yarım kalmaması için hızlıca harekete geçtik ve 'korona kahramanlarına destek, çocuklarına gelecek' sloganıyla 'TEV Korona Kahramanlarına Vefa Fonu'nu hayata geçirdik. Misyonumuz gereği, bize miras bırakılan çocuklarımızın gelecekteki eğitim hayatlarında nasıl destekleneceklerini tüm ayrıntılarıyla çalışarak, onlara eğitim hayatları boyunca destek olma hedefi ile yola çıktık."

Günay, "TEV Korona Kahramanlarına Vefa Fonu" ile eğitim hayatları boyunca bu burstan yararlanacak çocukların ilk yıl için tek şartının eğitime devam zorunluluğu olduğunun altını çizerek, eğitim fonunu geliştirerek salgın döneminde çalışmak zorunda olan ve hayatını kaybeden vatandaşların çocuklarını kapsayacak şekilde genişletmeyi hedeflediklerini belirtti.

Ankara'daki Sedef Ölçer Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nun kapılarını sağlık çalışanlarına açtıklarını hatırlatan Günay, şunları kaydetti:

"En önemli gücünü eğitimli bir gençlik ve aydınlık bir ülke hedefinden alan TEV ailesi olarak bu olağanüstü günlerde öğrencilerimizin kesintisiz destek alabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gelişmeler ve alınan tedbirlere ilişkin tüm iç ve dış paydaşlarımızla yakın koordinasyon halinde çalışıyoruz. Koronavirüs mücadelesinin olumlu sonuçlanmasında tedbir boyutunun yanı sıra moral motivasyon tarafında da farkındalığı artırmayı amaçlıyor, bursiyerlerimiz ve vakıf yönetimimizle bağışçılarımızı görüntülü olarak arayıp, Türk Eğitim Vakfı’nın kocaman bir aile olduğunu ve her zaman yanlarında olduğumuzu hatırlatıyor, onların tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bursiyerlerimizle ise birebir ve anket yöntemiyle iletişime geçiyor, ihtiyaçlarını öğrenip destekliyoruz. Ayrıca mezun bursiyerlerimizle temaslarımızı da bu süreçte güçlendiriyoruz."